¿Que marcas encontramos en el ranking de mejores baterías externas 2018? Sipu, Xiomi o Anker, son algunas de ellas, la venta de estos accesorios va en aumento debido a la tendencia de estar ‘siempre conectados’. A la hora de escoger una batería externa hay que fijarse en aspectos como: la capacidad, la opción de carga rápida y el número de puertos USB. En otro artículo de Periodista Digital repasamos los 5 móviles más vendidos en Amazon, hoy mejores baterías externas 2018.

¿Cómo escoger una batería externa?

El costo de una batería externa es bastante asequible comparado con otros dispositivos, desde unos 20 euros encontramos baterías externas con buenas prestaciones. A la hora de elegir uno de estos dispositivos hay que tener en cuenta unos cuantos aspectos.

La capacidad de la batería

Precisamente en una emergencia, es cuando te darás cuenta que ‘más vale que sobre que quedarse corto’. Si compras una batería de 2000 mAh, y tu móvil es de 3000 mAh solo te ofrecerá una carga incompleta. Hay que tener claro que cuantos más dispositivos queramos cargar hay que sumar sus capacidades. Por ejemplo si tenemos dos móviles y juntos suman 5000 mAh, lo recomendable es buscar una batería de al menos 7.000 mAh, o incluso 8.000 mAh. Te aseguras carga completa en ambos dispositivos.

Es preferible,a la hora de comprar una batería externa contar con con un dispositivo que tenga mayor capacidad de la requerida. Las baterías se van desgastando con el uso, una de mayor capacidad nos seguirá ofreciendo buena respuesta de carga, una batería muy justa podría no responder en una situación de emergencia.

El número y tipo de puertos

Algunas baterías externas ofrecen varios puertos para conectar móviles u otros dispositivos. Es importante porque si tiene varios puertos, con una sola batería externa podrás alimentar a dos móviles a la vez. Mientras que con un solo puerto estás limitado a establecer turnos para recargar.

Otro punto importante, fijarse en el tipo de puerto, y que podamos conectar los cables de cualquiera de nuestros dispositivos. Que nos permita usar microUSB, USB tipo C o el puerto lightning para iPhones. Ten en cuenta que hay baterías externas que vienen con un cable propio y entonces posiblemente tengas problemas de compatibilidad.

¿Necesito que tenga carga rápida?

Samsung, Xiaomi o Oneplus tiene modelos con carga rápida, en el mundo de las baterías externas también hay marcas que ofrecen este tipo de carga, pero no es lo frecuente. En este caso hay que determinar que carga rápida necesitamos y buscar una batería compatible. Es recomendable buscar baterías que ofrezcan al menos 1.8 amperios con esta cifra sabremos que prácticamente todos los móviles serán compatibles. Si nos vamos a menos potencia podría no ser capaz de cargar nuestro dispositivo. Para carga rápida busca baterías de 2,1 amperios o de 2,4 amperios. Hay modelos que te permiten carga normal o rápida.

Mejores baterías externas 2018

Según reviews de webs como Techradar.com estas baterías externas son una buena elección por su relación calidad precio.

Anker es una de las marcas principales de los Estados Unidos.Ideal para múltiples cargas y múltiples dispositivos al mismo tiempo. Ofrece hasta 7 cargas para un iPhone 6, 5 para un Galaxy S6, o para cargar 4 veces un iPad mini. Con tecnología´ Power IQ y VoltageBoost, se combina para ofrecer la carga más rápida, 4,8 amperios, (2,4 por puerto de salida). Ver en Amazon.

Diseño compacto, Switch-tip con doble cables: lightning y micro-USB. Esta batería de 12,000 mAh ofrece más de cuatro cargas adicionales para smartphone. Un segundo puerto USB le permite cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Los circuitos de carga inteligentes del banco de energía de 12,000 mAh se comunican con el dispositivo para proporcionar la cantidad de energía perfecta para una carga segura y rápida

Indicadores LED

Entrada 1.8 A/puerto de carga micro USB

Puerto USB-A extra para cargar dos dispositivos simultáneamente

Batería externa 12.000 mAh con cable Lightning + Micro USB switch-tip integrado.

3 puertos USB para una salida de corriente total de 5.8 A (2.4A máximo por puerto).Puede carga 3 dispositivos al mismo tiempo en su velocidad óptima de carga. Cargador USB portátil de alta densidad que conserva el 70-80% de su capacidad después de 500 ciclos de carga.

Increíble cantidad de carga: Carga iPhone 7 hasta 8 veces, un Galaxy S7 hasta 5 veces, o un iPad Mini más de 2 veces. Ahorra hasta un 60% del tiempo de carga gracias a su entrada de 5V / 2.4A. Resistente al fuego: En el exterior, el mismo material utilizado por Mercedes-Benz, BMW. Ver en Amazon.

Xiaomi ha vendido más de 55.000.000 baterías Mi en estos tres últimos años. Un dispositivo ultra compacto de 14.1 mm. Con baterías de polímero de litio de alta densidad, con dos vías de carga con hasta 18 W.

Carcasa de aluminio anodizado + diseño en arco ergonómico 180º. Nueve capas de protección de circuito de chip de primera clase, con los chips de control inteligente USB y chips de carga/descarga de Texas Instruments. Posee una capacidad de salida real de 6900mAh, un 10% más que su predecesor, además de una sustancial capacidad para mantener múltiples dispositivos cargados al completo.Sensible al calor y con mecanismo de control de temperatura para asegurar que la batería Li-ion funciona con seguridad.Protección automática en la placa base y batería en caso de cortocircuito. Ver en Amazon.

Dispositivo con 2 puertos USB para cargar dos dispositivos a la vez.Tiene suficiente capacidad de energía para cargar un solo teléfono inteligente alrededor de 3 veces o más. Las tabletas pueden cargar casi llenas

Un tamaño pequeño.

Amplia compatibilidad, como el puerto de salida es USB, se puede usar para cargar smartphones, tabletas e incluso accesorios o cualquier otro dispositivo cargado con 5V de USB.

Alta capacidad de 10000mAh, existe dos puertos de USB que les permiten cargar dos dispositivos a la vez (uno de 3.1A, otro de 3.1A).

Diseñada en aluminio para garantizar ligereza y durabilidad. Peso: 280g, Tamaño: 137 x 73 x 13 mm. Ver en Amazon.

