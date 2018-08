¿Qué secadora por condensación comprar

¿Dudas en qué secadora por condensación te conviene?, ¿en qué fijarse, y qué precios puedo encontrar? El precio de este tipo de electrodomésticos, están en un rango entre 300-1.000 euros, dependiendo de la marca y las prestaciones que ofrezca. Las de condensación con bomba de calor son más caras pero también más eficientes, lo que pagas al principio lo ahorras porque gastan menos. En otro artículo de Periodista Digital hablamos de cómo escoger aires acondicionados, hoy de secadoras por condensación.

¿Qué tipos de secadoras de ropa son los más comunes?

Las secadoras de ropa más comunes que puedes encontrar son de tres tipos y en concreto dos de ellos son los que más se venden: son las de condensación por bomba de calor, pero su elección está determinada por un factor importante, son más caras.

Secadoras por ventilación o evacuación

Secadoras por condensación

Secadoras por condensación con bomba de calor

Secadoras por ventilación

Este tipo de tecnología es más antigua, para secar toman aire del exterior y lo calientan a través de resistencias eléctricas (consumen más electricidad). Este aire caliente se introduce en el tambor y luego se expulsa por un tubo al exterior. Al ser una tecnología más antigua los precios son comparativamente más baratos, tiene menos averías pero al llevar resistencias también sube el consumo eléctrico.

IDV75 INDESIT.

Eco Time: El nuevo programa de secado Eco Time es perfecto para cargas reducidas (hasta 2 kg).

Gracias al innovador Sensor Drying System la secadora optimiza el consumo de tiempo y energía en función de la carga real. Ver en Amazon.

Secadoras por condensación

También toman el aire del exterior por la parte trasera y lo calientan con resistencias eléctricas. El aire caliente pasa al tambor y evapora la humedad del agua secándose. Además la secadora también toma aire frío y seco del exterior. Cuando el aire del tambor, caliente y húmedo se cruza con el aire seco del exterior se enfría y se convierte en agua.

A diferencia de las secadoras anteriores, el aire húmedo no se expulsa al exterior, al contrario entra aire de fuera. Esa humedad que se forma al mezclarse el aire húmedo y el seco, pasa por unas resistencias eléctricas y de nuevo vuelve al bombo.

Si hay dos fases en que actúan las resistencias eléctricas pero en realidad se gasta menos energía. La primera fase el aire entra del exterior. Pero en la segunda cuando de nuevo calientan el consumo es menor.

No entra nuevo aire, se calienta aire que ya está dentro del tambor. En este caso el consumo de energía es menor. Este tipo de secadoras tiene un precio superior a las de evaporación o ventilación. Por sacarles algún inconveniente, estos electrodomésticos tienen una bandeja/depósito donde se condensa la humedad, algunos tiene la posibilidad de sacar ese agua mediante un desagüe que se puede conectar a la salida de agua de la lavadora.

Clase de eficiencia energética B

Capacidad de carga 7 kg

- Display LED

Secado electrónico por sensores de humedad

- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido 24 h

- Función Inicio/Pausa+Carga para prendas olvidadas

- Programas especiales: Acabado lana, Mix, Temporizado caliente, Temporizado frío, Antialérgicas, Sport, Plumas, Rápido 40 min, Camisas 15 min

- Funciones: Secado delicado, Fácil plancha, Ajuste de secado

- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 120 min tras la finalización del programa

- Tambor VarioSoft con palas asimétricas

- Paneles antivibración

- Posibilidad de conexión a desagüe

- Tubo para conexión a desagüe incluido

- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más

- Consumo de energía anual: 501 kWh,. Ver precio en Amazon.

Indicador tiempo restante Si

Consumo máximo electricidad (kw/h) 270 kwh

Color Blanco,

Capacidad de carga: 8 kg

Certificación: CE, VDE

Clase de eficiencia de energía: A+

Clase de eficiencia de energía: A+ Clase de secado: B

Diseño: Independiente

Frecuencia de entrada AC: 50

Fuente de calor: Eléctrico

Iluminación interior del tambor: No

Inicio retrasado: 24 h

Longitud del cable: 1,45 m

Nivel de ruido: 65 dB

Pantalla incorporada: Si

Peso: 55 kg, ver precio en Amazon.

Secadoras por condensación por bomba de calor.

El funcionamiento de estas secadoras es similar al apartado anterior, pero son más eficientes y gastan menos. En lugar de calentar el aire con resistencias eléctricas lo hacen con una bomba de calor. Disponen de más programas de secado, hacen menos ruido. Sin embargo todo tiene su ‘cara B’ estos electrodomésticos al ser una tecnología más evolucionada tienen un precio más elevado que los dos apartados anteriores, aunque a menudo puedes encontrar ofertas interesantes.

Sistema de secado Bomba de calor, ver en Amazon.

Capacidad de secado (kg.) 8

Clasificación energética A++

Inicio retrasado: 20 h

Material del tambor: Acero inoxidable

Nivel de ruido: 66 dB

Pantalla incorporada: Si

Profundidad: 630 mm

Programa de secado automático: Si

Programa de secado de algodón: Si

Programa de secado de deporte: Si

Programa de secado de lana: Si

Programa de secado delicado/seda: Si

Programa de secado mix: Si

Programa de secado mix: Si Programa de secado sintético: Si

Programación diferida: Si

Puertas reversibles: Si

Sistema de secado: Bomba de calor

Tecnología invertida: Si

Tiempo de ciclo: 154 min

Tipo de carga: Carga frontal

Tipo de control: Botones, Giratorio

Tipo de visualizador: LCD

Voltaje de entrada AC: 230

Iluminación interior del tambor, con bloqueo para niños. Indicador de nivel de agua. Nivel de ruido 65 dB. Con niveles de secado ajustables, secado a vapor y programa de secado de algodón. Ver en Amazon.

Nivel de ruido: 65 dB

Nivel de secado ajustable: Si

Número de niveles de secado: 3

Pantalla incorporada: Si

Peso: 50 kg

Profundidad: 600 mm

Programa de secado a vapor: Si

Programa de secado de algodón: Si

Programa de secado de blusas/camisas: Si

Programa de secado de lana: Si

Programa de secado de mantas: Si

Programa de secado de toallas: Si

Programa de secado delicado/seda: Si

Programa de secado en frío: Si

Programa de secado mix: Si

Programa de secado rápido: Si

Programa de secado sintético: Si

Programa de secado temporizado: Si

Programación diferida: Si

Puertas reversibles: Si

Seco plancha: Si

Sistema de secado: Bomba de calor

Tiempo de ciclo: 190 min

Tipo de carga: Carga frontal

Tipo de control: Giratorio, Tocar

Tipo de tambor: Diamond Drum

Tipo de visualizador: LED

A la hora de escoger una secadora hay que fijarse en:

Tamaño del tambor: la capacidad oscila entre 7-9 kilos, si dudas mejor una de 8 kilos que para una familia de 4-5 personas está bien.

Sensores de carga, esta tecnología controla la carga de la secadora y también el grado de humedad, así que ahorra tiempo y dinero, la propia máquina se ajusta según el volumen de ropa, E stas características suelen estar en las secadoras de gama media o alta, pero vale la pena por el ahorro de tiempo y energía.

esta tecnología controla la carga de la secadora y también el grado de humedad, así que ahorra tiempo y dinero, la propia máquina se ajusta según el volumen de ropa, E pero vale la pena por el ahorro de tiempo y energía. Programación sencilla: si tu secadora tiene 20 programas pero es compleja de usar, no te conviene. Más vale programas sencillos y operativos que muchos programas que tal vez no uses. pero de uso sencillo: si tiene muchos p

si tu secadora tiene 20 programas pero es compleja de usar, no te conviene. Más vale programas sencillos y operativos que muchos programas que tal vez no uses. pero de uso sencillo: si tiene muchos p Bloqueos para niños : útil para evitar que los niños jueguen con los controles, suelen llevar estos bloqueos la mayoría.

: útil para evitar que los niños jueguen con los controles, suelen llevar estos bloqueos la mayoría. LED de advertencia: te avisa si hay que vaciar el depósito de agua por ejemplo.

Tambor de inversión: Esto es ‘para nota’, el tambor puede girar en ambas direcciones, en sentido horario y antihorario, ayudando al proceso de secado y ayudando a evitar arrugas.

Esto es ‘para nota’, el tambor puede girar en ambas direcciones, en sentido horario y antihorario, ayudando al proceso de secado y ayudando a evitar arrugas. Eficiencia energétic a: ya todos conocemos las etiquetas de la A a la G, la mejor es A+++ ya que nos hará ahorrar energía. En base a esta nomenclatura una secadora A+ pues mejor que una B (muchas secadoras son B, pero también las encuentras con clasificación A, pero suelen ser más caras).

a: ya todos conocemos las etiquetas de la A a la G, la mejor es A+++ ya que nos hará ahorrar energía. En base a esta nomenclatura una secadora A+ pues mejor que una B (muchas secadoras son B, pero Iluminación del tambor, se enciende la luz cuando abres la secadora, lo que facilita ver las prendas que hay dentro.

Equipa tu casa en Amazon con descuento

En muebles de jardín, iluminación o grifos de cocina, la mayor selección de diseños y marcas la puedes encontrar en Amazon. Su catálogo tiene millones de artículos y además si lo que quieres no está en España lo puedes comprar incluso en otros países, ya que Amazon trabaja en todo el mundo.

Si buscas ideas para regalar, un nuevo móvil o una tablet no dejes de visitar Amazon, cada día tiene descuentos. Los envíos en Amazon no son caros comparado con otras tiendas online. El envío estándar cuesta 2.99 €. Sin embargo tienes la opción a no pagar gastos de envío. Los clientes Prime se ahorran los gastos de envío durante un año, en millones de productos.

Los clientes Prime además disfrutan de series y películas gratis en Prime Video y también hasta 40 horas de música de entre 2 millones de canciones. ¿Cuanto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes son menos de 20 euros al año, 19.95 euros. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!