¿Dónde comprar sillones relax baratos?

Sillones relax baratos pero con total garantía, desde 189 euros los puedes encontrar en Amazon. Si estás pensando en adquirir uno de estos sillones para ti o algún familiar, este artículo puede serte útil.

El primer sillón de masaje relax de masaje shiatsu automático surgió en 1962 gracias al talento de Nichimo Inada. En 1988 se incorporó el primer rodillo para realizar masajes de acupresión, y hoy ya existen sillones masaje incluso con elevadores para ayudar a incorporarse a personas que puedan tener alguna dificultad. En Periodista Digital te contamos más sobre estos sillones.

¿En qué fijarse a la hora de comprar un sillón de masaje?

¿Uso terapéutico o solo relax?

Si piensas en comprar una silla de masaje para relajarte cuando llegues a casa del trabajo, no hace falta realizar una gran inversión. Puedes encontrar modelos por menos de 200 euros que satisfagan tus necesidades. Sillones reclinables con hasta 10 programas perfectos para relajarse, dormir o escuchar música. Sin embargo, si quieres un sillón relax, para aliviar dolores en las cervicales, para una persona mayor o alguien convaleciente. Existen sillones que les pueden ayuda a sentirse más cómodos y autónomos.

Puedes encontrar sillones relax de gama media desde los 650 €, y en la gama alta de hasta 6.500 euros. Este tipo de sillones son verdaderos centros de relax proporcionan masajes con airbags, disponen de masajes con calor para la espalda o modo ‘gravedad cero’, algunos también tienen la función ‘elevador’ para personas que tienen dificultad para levantarse del sillón.

¿En qué se diferencian los de gama baja de los de gama media o alta? Además de las características que mencioné en el párrafo anterior. Los sillones de relax baratos suelen ser de polipiel o piel sintética, los sillones de gama alta de cuero auténtico. El tiempo de uso de los sillones relax barato es menor, sobre 25 minutos, mientras que en la gama media o la alta es mayor. Además, ofrecen mayores prestaciones como: el masaje reflexológico de vibración o sistemas de presoterapia.

Tamaño del sillón / espacio disponible

Ten en cuenta que un sillón de relax puede medir 106 cm de alto X 75 cm de ancho y 75 de fondo. Este tamaño no es excesivamente grande, pero al ser reclinable el respaldo y extensibles los reposapiés el tamaño aumenta. Si vives en un piso pequeño antes de comprar busca su ubicación ideal, teniendo en cuenta son sillones versátiles que pueden extenderse.

La garantía

Al ser un producto que usaremos de forma frecuente, —si además es barato—, es fundamental comprar con garantías. En Amazon cuidan mucho estas garantías, si compras un producto tienes 30 días para devolverlo si no te convence. Sin embargo si el producto está defectuoso o dañado, se puede presentar reclamación sobre el mismo durante dos años

En Amazon, si el producto está en garantía y no se puede reparar te realizan un reemplazo, es decir te dan otro nuevo, y si ese artículo ya no lo tienen disponible te devuelven el importe total. Es decir que tus derechos como consumidor si compras un sillón relax en Amazon estarán protegidos. Si compras un sillón relax de 200 euros y no funciona se harán cargo para solucionar el problema como si has comprado uno de 6.000 euros.

¿Dónde comprar sillones relax baratos?

En Amazon puedes encontrar los sillones masajes más económicos, también los de gama media y los sillones de masajes con la última tecnología. Además puedes compara precios y prestaciones.

Este sillón de relax te ayuda a combatir la rigidez y el insomnio. Tiene respaldo reclinable 160º y reposapiés extensible para disfrutar más cómodamente de un momento de relax.Incorpora sistema de calor lumbar: El calor ayuda a profundizar el masaje y a relajar más la zona a tratar. Soporte de apoyo para la zona lumbar, dorsal y cervical. Masajea muslos, cabeza, cervicales, espalda, lumbares y piernas. Potencia 11 W. Medidas 106 alto x 72 ancho x 75 fondo. Disponible en negro y color chocolate. Ver en Amazon.

Con exterior de polipiel disponible en cuatro colores, este sillón de relax incorpora 10 programas y 10 intensidades. Con función de calor lumbar. Varias posiciones, el respaldo es reclinable y dispone de reposapiés. Sus 8 motores y su temporizador ayudan a proporcionar un mejor rendimiento. Con bolsillo lateral portaobjetos, ver más en Amazon.

Elegante sillón de relax en blanco, ideal para ver la televisión o leer. El sillón está acolchado y tiene 8 puntos de masaje, en zonas como los hombres, espalda o nalgas. Dispone de acción calor que contribuye a aliviar la tensión. El respaldo y reposapiés son ajustables, también tiene bolsillo lateral para dejar el mando a distancia. Ver en Amazon.

Gracias a este sillón de masajes reducirás la sensación fatiga, ideal para estabilizar la mente si estás muy estresado. También ayuda a mejorar dolencias´como las contracturas. Ver en Amazon.

12 Funciones de Masaje, 1 Mando para configuración de los masajes.

8 Motores de Vibración y sistema de calor lumbar.

Sistema de habitabilidad homologado 180º en su base de sentada.

Envío desde España 24/48H. Garantía 2 Años

¿Qué es lo mínimo que cuestan los gastos de envío en Amazon?

Entre las opciones más económicas destaca: envío estándar a 2.99 € el envío y 0,99 € para libros. El envío económico es gratis en pedidos de un importe mínimo de 19 euros en libros o de 29 euros en las demás categorías, el plazo de entrega es en 4 o 5 días laborables. ¿Prefieres ahorrarte los gastos de envío?

Las máximas ventajas de comprar en Amazon las tienen los clientes Prime. Por ejemplo envíos gratis ilimitados sin coste adicional. Además tus compras pueden llegarte hasta en un día en millones de productos o como máximo en 3 días. No hay compra mínima, da igual si el pedido son 10 o menos euros.Tendrás acceso a Amazon Photos, almacenamiento en la nube ilimitado, para que guardes tus imágenes.

Amazon Video con muchas series y películas también está incluído en Amazon Prime. Puedes probar a ser cliente Prime, sin pagar nada durante el primer mes, es gratuito. Sin permanencia. Una vez ha pasado el período de prueba el precio de Prime es de 19.95 euros, pago único al año.