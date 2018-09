Lanzamientos videojuegos septiembre 2018

Se acaban las vacaciones y septiembre comienza cargado de lanzamientos de videojuegos, a partir del día 4 nos encontramos títulos como Destiny 2: Forsaken o Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. Marvel’s Spider-Man uno de los juegos más esperados, llegará por fin el 7 de septiembre. Si no te quieres perder nada en el panorama del mundo gamer, en Amazon ya puedes comprar en opción preventa muchos videojuegos. Los reservas ahora y cuando salgan los tendrás

15.8 millones de españoles juegan con videojuegos

El pasado 29 de agosto fue el ‘Día Mundial del Videojuego’. Según datos de la Anuario de la AEVI (Asociación española de videojuegos). La industria española del videojuego, ha logrado una facturación de 1.400 millones. En España el números de gamers alcanza ya los 15.8 millones, y está formado por público de todas las edades. En 2017, se vendieron en España 9, 64 videojuegos físicos, 1,48 videoconsolas y 4,35 millones de accesorios.

Lanzamientos de videojuegos para septiembre 2018

En PS4

Destiny 2: Forsaken→fecha de salida: 4 de septiembre

Ninjin: Clash of Carrots →fecha de salida: 4 de septiembre

Genesis Alpha One →fecha de salida: 4 de septiembre

428: Shibuya Scramble→fecha de salida: 4 de septiembre

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age→fecha de salida: 4 de septiembre

Zone of the Enders: The 2nd Runner MARS→fecha de salida: 4 de septiembre

Marvel’s Spider-Man (PS4)→fecha de salida: 7 de septiembre

Immortal: Unchained→fecha de salida: 7 de septiembre

NBA 2K19→fecha de salida: 7 de septiembre

NBA Live 19→fecha de salida: 7 de septiembre

SNK Heroines: Tag Team Frenzy→fecha de salida: 7 de septiembre

NHL 19→fecha de salida: 14 de septiembre

Shadow of the Tomb Raider →fecha de salida: 14 de septiembre

Black Clover: Quartet Knights→fecha de salida: 14 de septiembre

Valkyria Chronicles 4→fecha de salida: 25 de septiembre

Life is Strange 2: Episode 1→fecha de salida: 27 de septiembre

FIFA 19→fecha de salida: 28 de septiembre

XBOX ONE

Destiny 2: Forsaken→fecha de salida: 4 de septiembre

Genesis Alpha One (XONE)→fecha de salida: 4 de septiembre

Planet Alpha (XONE)→fecha de salida: 4 de septiembre

Super Street: The Game (XONE) →fecha de salida: 4 de septiembre

Shadows: Awakening (XONE) →fecha de salida: 4 de septiembre

Ninjin: Clash of Carrots (XONE) →fecha de salida: 4 de septiembre

Immortal: Unchained→fecha de salida: 7 de septiembre

NBA 2K19→fecha de salida: 7 de septiembre

NBA Live 19→fecha de salida: 7 de septiembre

NHL 19→fecha de salida: 14 de septiembre

Shadow of the Tomb Raider →fecha de salida: 14 de septiembre

Valkyria Chronicles 4→fecha de salida: 25 de septiembre

Life is Strange 2: Episode 1→fecha de salida: 27 de septiembre

FIFA 19→fecha de salida: 28 de septiembre

PC

428: Shibuya Scramble (PC) →fecha de salida: 4 de septiembre

Destiny 2: Forsaken→fecha de salida: 4 de septiembre

Zone of the Enders: The 2nd Runner MARS→fecha de salida: 4 de septiembre

Deathly Survival →fecha de salida: 4 de septiembre

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age →fecha de salida: 4 de septiembre

Claws of Furry (PC) →fecha de salida: 4 de septiembre

Silence in Space: Season One (PC)→fecha de salida: 4 de septiembre

Immortal: Unchained→fecha de salida: 7 de septiembre

NBA 2K19→fecha de salida: 7 de septiembre

Shadow of the Tomb Raider →fecha de salida: 14 de septiembre

Black Clover: Quartet Knights→fecha de salida: 14 de septiembre

Insurgency: Sandstorm→fecha de salida: 18 de septiembre

Valkyria Chronicles 4→fecha de salida: 25 de septiembre

Life is Strange 2: Episode 1→fecha de salida: 27 de septiembre

FIFA 19→fecha de salida: 28 de septiembre

Nintendo Switch

God Wars The Complete Legend (Switch)→fecha de salida: 4 de septiembre

Planet Alpha (Switch)→fecha de salida: 4 de septiembre

God Wars: The Labyrinth of Yomi (Switch) →fecha de salida: 4 de septiembre

Ninjin: Clash of Carrots (Switch) →fecha de salida: 4 de septiembre

Moonfall Ultimate (Switch)→fecha de salida: 4 de septiembre

Gone Home (Switch) →fecha de salida: 6 de septiembre

NBA 2K19→fecha de salida: 7 de septiembre

SNK Heroines: Tag Team Frenzy→fecha de salida: 7 de septiembre

Nintendo Labo Vehicle Kit→fecha de salida: 14 de septiembre

Xenoblade Chronicles 2: Torna The Golden Country→fecha de salida: 21 de septiembre

Valkyria Chronicles 4→fecha de salida: 25 de septiembre

Pathfinder: Kingmaker→fecha de salida: 25 de septiembre

FIFA 19→fecha de salida: 28 de septiembre

Dragon Ball FighterZ→fecha de salida: 28 de septiembre

PS Vita

God Wars: The Labyrinth of Yomi (VITA)→fecha de salida: 4 de septiembre

Pato Box (VITA)→fecha de salida: 4 de septiembre

Punch Line (VITA)→fecha de salida: 4 de septiembre

Death Mark (VITA→fecha de salida: 4 de septiembre

3DS

Yo-kai Watch Blasters: Red Cat Corps→fecha de salida: 4 de septiembre

Yo-kai Watch Blasters: White Dog Squad→fecha de salida: 4 de septiembre

Yo-kai Watch Blasters: Moon Rabbit Crew→fecha de salida: 4 de septiembre

Jake Hunter Detective Story: Ghost of the Dusk→fecha de salida: 4 de septiembre

Novedades en videojuegos marzo 2018 en Amazon

A lo largo del año, puedes seguir el lanzamiento de videojuegos para todas las plataformas y también ediciones limitadas en Amazon. Si se trata de juegos que todavía no han salido a la venta tienes la opción de precio preventa garantizado. Consiste en que tu compras tu videojuego y haces el pago, pero en realidad no te lo cargan en cuenta hasta que te envíen el artículo, es como una reserva. Si durante este tiempo el precio es más barato cuanto te lo mande a casa te cobrará el precio más bajo. Además tendrás el envío gratis (envío económico que tarda entre 4 y 5 días).

No esperes ver el Spider-Man al que estás acostumbrado en el cine. No. En el videojuego nos encontramos a un experimentado Peter Parker que trata de conciliar su lucha contra el mal, con una tumultuosa vida personal. Después de 8 años el superhéroe ha adquirido experiencia. El videojuego combina técnicas de combate evolucionadas, como el combate aéreo, el sigilo o las redes. Además usa artilugios de alta tecnología que resaltan su habilidad acrobática. Ver el precio en Amazon.

FIFA 19, ofrece una experiencia dentro y fuera del campo de juego. La liga de Campeones de la UEFA que ofrece la auténtica atmósfera de los partidos. Con modos completamente nuevos, como el modo independiente, para jugar el famoso torneo de la fase de grupos hasta la fina en el estadio Wanda Metropolitano. de Madrid. Descubre la integración profunda de la competición masiva de clubes, tanto en Kick Off como en el modo Carrera. Ver en Amazon.

Desarrollado por Square Enix, este juego nos cuenta una estremecedora historia de un héroe perseguido. El personaje ha sido diseñado por Akira Toriyama y el compositor es Koichi Sugiyama. Es la undécima entrega de la saga pero sigue siendo muy esperada. Esta edición tiene personajes nuevos, un mundo maravillosamente detallado. Combates por turnos y una historia inmersiva que promete seducir a los amantes de la franquicia. Ver en Amazon.

En esta nueva aventura derrota al enemigo Yo-kai y Big Bosses usando habilidades y Soultimate Move con hasta 3 amigos más. A medida que abordas misiones, hazte amigo de Yo-kai para ampliar tu equipo. Entrena on Sgt Burly para convertirte en el mejor del equipo Blasters.

En algunas misiones jefes y Yo-Kai son exclusivos. Forma equipo para el modo multijugador tanto en local como online. Diseña estrategias con diferentes roles: batalla, sanador, guardabosques y tanque Yo-kai. Completa misiones para lograr objetos y Oni Orbs para forjar equipos y subir a la nieve. Ver en Amazon.

Al igual que la aventura anterior, permite a los jugadores formar equipo hasta con tres amigos locamente o en línea para luchar contra el enemigo Yo-kai y Big Bosses. En lugar de las tradicionales batallas por turnos, ahora tendremos batallas a tiempo real. Es el primer juego de rol de acción de la serie. Los jugadores tomarán el control directo de su Yo-kai tendrán acceso a diferentes habilidades y equipos para usar con ellos. Ver en Amazon.

¡No te pierdas las ofertas flash de Amazon!

Ordenadores, accesorios para gamers, y también videojuegos. Las ofertas a las 9h y finaliza a las 21h del mismo día, así que asegúrate de visitar la página a menudo para poder aprovechar estas ofertas. Si sueles comprar en Amazon varias veces al año, te podrías ahorrar los gastos de envío.

Si eres cliente Prime de Amazon, tienes envíos gratis y rápidos en millones de productos. El envío económico estándar en Amazon sale por 2.99 euros. Si prefieres aprovechar las máximas ventajas tienes la opción Prime. Los clientes prime tienen Amazon Music, Amazon Vídeo con series y películas, gastos de envío gratis en millones de productos y también entregas más rápidas. Si prefieres probar tienes un mes totalmente gratis, una vez pasado el mes el precio de la suscripción al año es de 36 euros. No existe permanencia, te puedes dar de baja cuando quieras.