Microdermoabrasión en casa: ¿da resultado?

¿Qué es la microdermoabrasión y qué beneficios tiene?, ¿la microdermoabrasión casera da resultado? Esta técnica sí, se puede hacer en casa ya que no usa productos químicos y es adecuada para todo tipo de pieles. ¿Te preocupan las pequeñas arrugas, manchas de la piel o puntos negros? La microdermoabrasión puede ayudar a mejorar estos problemas. En otro artículo hablamos de depiladoras eléctricas sin dolor, hoy de microdermoabrasión en casa.

¿En qué consiste la microdermoabrasión?

Esta técnica consiste en usar pequeños cristales para exfoliar la piel. No se requieren productos químicos, no es invasiva. El procedimiento elimina la capa exterior seca de células muertas de la piel para rejuvenecer la superficie. El resultado: una piel más luminosa y tersa. Este tratamiento se hizo muy popular en la década de 1990, lo usaban dermatólogos para atenuar cicatrices provocadas por el acné. Alentados por el éxito surgió el tratamiento en salones de belleza y posteriormente la versión microdermoabrasión en casa.

A diferencia de los peeling que funciona usando productos químicos, la microdermoabrasión, logra sus efectos por acción mecánica. Los dermatólogos usan aparatos profesionales con mayor velocidad de rotación y un torno que puede ser más o menos abrasivo. Los aparatos de microdermoabrasión para casa se inspiran en los profesionales pero son menos potentes y más sencillos de utilizar.

Funciona en dos pasos:

En primer lugar la máquina tiene un cabezal de pequeños cristales, con punta de diamante, que exfolian suavemente la superficie de la piel para eliminar células muertas. Por otro lado lleva una especie de filtro reemplazable que es donde van los restos de la exfoliación. Algunas máquinas de dermoabrasión tiene también otras funciones como la de aplicar productos para el cuidado de la piel, cremas o serum masajear y de esta forma potenciar sus efectos.

¿Duele la microdermoabrasión?

No duele, pero al principio la primera vez que la uses puedes sentir cierta tirantez en la cara durante un rato y ligero enrojecimiento. Sin embargo cuando la utilices un par de veces no notarás nada. Es como una especie de ‘lija’ muy suave que va retirando células muertas, pero no es nada invasiva.

¿Para quien es adecuada?

La pueden usar tanto mujeres como hombres, se puede usar en cualquier tipo de piel, pero si tienes acné, o algún tipo de herida en la cara tapa esa zona con una tirita. La puedes usar en el resto del rostro.

Ventajas de la microdermoabrasión

Además de eliminar células muertas tiene otras ventajas:

Mejora la circulación

Su acción logra mejorar la circulación sanguínea y linfática en las capas internas de la piel. Algo que se puede notar en la parte externa. Si logramos mayor flujo sanguíneo esto significa que se suministra más oxígeno y nutrientes a las células. La piel gana en elasticidad.

Disminuye las cicatrices y pequeñas manchas

Gracias a la eliminación de las células muertas puede atenuar cicatrices y también disimular manchas de pequeño tamaño. Si además luego usas productos de tratamiento (aceites para nutrir la piel, cremas para mejorar la piel con cicatrices o las manchas notará mucho la mejoría). En el siguiente punto te lo explico.

Mejora la absorción de cremas y productos de belleza

Al eliminar la piel muerta y mejorar la circulación, logramos que se incremente la absorción de productos para el cuidado de la piel hasta en un 50%. Si estas tratando tu piel para el acné, para prevenir arrugas o manchas la microdermoabrasión acentuará la eficacia de los productos de tu tratamiento.

Disminuye el tamaño del poro

Esta técnica no solo elimina los puntos negros, además reduce el tamaño. En ciertas zonas del rostro los poros pueden aumentar de tamaño, por la inflamación de la piel, por el sol o porque se obstruyen por la grasa. La microdermoabrasión puede ayudar a reducir la inflamación, nos permite lucir una piel más lisa.

Se puede hacer en casa

Gracias a aparatos de dermoabrasión doméstico, puedes hacerte sesiones en casa con resultados buenos, no tanto como en un centro especializado pero si mejora el aspecto de la piel.

Como no es invasiva y no duele, no tienes que esperar después de cada sesión. Lo ideal es hacerse la sesión y luego dejar descansar la piel sin maquillaje y aplicar un poco de aceite, crema de tratamiento o serum a la piel. Cada sesión puede durar 5- 10 minutos y puedes hacerte una cada semana sin problemas.

Máquinas de microdermoabrasión en casa que puedes encontrar en Amazon

Con tres puntas de diamante de calidad profesional. Las puntas son intercambiables, para usar en pieles normales,sensibles y en zonas de difícil acceso. Con la punta normal de grano grueso se puede usar en las mejillas y la frente. Con la punta delicada de grano fino se puede usar en nariz y barbilla. La punta de difícil acceso para líneas de expresión y nariz. Ver en Amazon.

Puntas antimicrobianas

4 velocidades

Indicadores LED

Incluye un sistema de filtro extraíble con 70 filtros de recambio

Una máquina que se adapta a la cara, escote o cuello. Con 9 cabezales de diamante para alisar la piel con espinillas y puntos negros. Atenúa las manchas, la hiperpigmentación y las pequeñas arrugas. Intensidad de vacío ajustable para adaptarse a diferentes tratamientos de área. Ver precio en Amazon.

Cómoda de usar, te ayudará a regenerar la piel en tan solo minutos. No solo retira las células muertas, además, redensifica la piel mejora su aspecto y textura. Ayuda a mejorar líneas de expresión y manchas.Ver en Amazon.

Se puede usar para mejorar el aspecto de la piel, la hiperpigmentación, las manchas de la edad. Solo trata la capa superficial de la piel,no es invasiva,ligera y fácil de manejar. Ver el precio en Amazon.

