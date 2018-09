Abrigos de mujer baratos para mucho frío, abrigos de pelo sintético tipo furry, los Car coat y también plumíferos Las prendas de abrigo las usamos con vaqueros, trajes de chaqueta o ropa formal. En Periodista Digital te presentamos una selección de abrigos para mujer desde 12 euros.

Guía para escoger el abrigo ideal

Nos puede llamar la atención su color y diseño, pero antes de escoger hay que fijarse en varias cosas para acertar.

1-Abrigos para el día a día

Para ir a trabajar, a la universidad o a cualquier actividad cotidiana. En estos abrigos la longitud ideal por la mitad del muslo o por encima de la rodilla. Los abrigos extra largos tipo ‘chesterfield’ no son nada cómodos para un uso cotidiano. Si tienes que conducir por ejemplo son molestos.

2-Abrigos para de vestir

En este apartado hay mucha libertad, desde los abrigos de pelo artificial, tipo furry, los que imitan a la piel. Los abrigos largos son elegantes y ayudan a estilizar. Los abrigos cortos son cómodos y versátiles.

3-Para lluvia o mucho frío

No viene mal tener una gabardina tipo trench y un anorak o plumas que pese poco y nos proteja del frío. Puedes encontrar estas prendas a buen precio y además te durarán varias temporadas. Las tendencias en ropa de abrigo o cambian radicalmente de un año para otro.

Si te lo puedes permitir, lo ideal, es tener estas tres prendas es un básico de ‘fondo de armario’. Sin embargo, si tienes que escoger entonces un abrigo para el día a día y otro para mucho frío.

El abrigo ‘para vestir’ es más prescindible, ya que puedes usar ‘el de diario’ añadiendo un foulard o una bufanda o cuello de pelo. Antes que nada el sentido común, si vives en zonas frías, tener un buen abrigo o plumífero que pese poco y te proteja de temperaturas bajo cero no es cuestión de moda, ¡es una necesidad!

Abrigos de mujer baratos (nuestra selección desde 12 €)

Los abrigos clásicos con solapas se llaman así ‘de corte masculino’. Son perfectos para diario y también se pueden usar con ropas ‘de vestir’. Por eso este tipo de prendas son un básico ‘’de fondo de armario’’. Este abrigo tiene un largo ideal, para que no resulte incómodo. Con amplias solapas, cuatro botones y cinturón. Abriga pero no es muy grueso, por lo tanto no pesa. La composición mezcla algodón, poliéster y lana. Ver Amazon.

Los plumíferos tienen sus seguidores y también sus detractores o ‘haters’. Son cómodos, abrigan mucho pero no le sientan bien a cualquiera. Su aspecto acolchado ‘aumenta’ la figura, logrando que incluso personas delgadas se vean ligeramente más rellenitas.

Para ir abrigado al trabajo, a la universidad o el instituto es una estupenda opción. Para combina con vaqueros o ropa informal también, con ropa de vestir o más formal los plumíferos no son tan adecuados pero también los puedes usar. Por ejemplo este modelo con capucha de pelo de colores es de lo más chic. Lo tienes en siete colores, ¡hasta en rosa! Ver colores en Amazon.

Un ‘coat fur’ es un abrigo de piel pero un ‘furry’ es un abrigo pelo sintético. Infinitamente más barato y además para su confección no hace falta sacrificar ningún animal. Es la tendencia más actual, se llevan la piel y el pelo pero sintéticos. Son prendas con glamour para combinar con ropa de vestir pero también con ropa informal. Es 100% de poliéster, se debe lavar en seco. Lleva cierre con gancho y cuello a caja, ¿a qué tiene estilo? Ver precio en Amazon.

Un abrigo suave y calentito que además tiene una amplia capucha, que a su vez hace de cuello. Lo tienes en dos colores mostaza/gris o rosa fucsia/ gris. Con doble bolsillo de tapa, diseño recto y holgado. Ver precio en Amazon.

Este abrigo corto o chaquetón en blanco sigue las tendencias de moda. el blanco para el otoño invierno. Lo hemos visto con los botines que también se llevan en blanco y pasa lo mismo en prendas de abrigo. Son luminosas y combinan con todos los colores. Este abrigo es acrílico y lo tienes en 4 colores, ¡por el precio que tiene como para comprarse más de uno! Ver en Amazon.

Un abrigo de corte clásico en color gris, que podrás combinar con casi toda tu ropa. Pantalones vaqueros, trajes de chaqueta o ropa de vestir. Lo tienes en dos colores en gris o en burdeos. Está confeccionado con un 30% de lana (por eso resulta tan cálido) y un 70% de poliéster. Ver precio en Amazon.

Gabardina, abrigo negro ribeteado en mangas y cuello de imitación cuero, con bolsillos, cremallera y cinturón. Ver en Amazon.

