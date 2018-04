El feroz ataque de un ganso a un golfista en pleno torneo

Día a día vemos cosas y hechos que ocurren y rápidamente se viralizan por lo inaudito de la situación. Pues a un jugador de golf profesional que participaba en un torneo en un campo de Michigan le ocurrió una de esas cosas inverosímiles que no tardan nada en propagarse por las redes sociales.

El deportista se encontraba en pleno campeonato de Golf con sus palos, sus pelotas, sus guantes, sus bolsas cuando de repente un ganso llegó por detrás y le atacó por la espalda propinándole picotazos que tumbaron al hombre, recogen nuestos compañeros de Exclusiva Digital

And you thought golf was boring? @Madison_Golf @BlissfieldGolf pic.twitter.com/RNDcHd8lob