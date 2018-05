El momento desapercibido del beso de Elton John a David Beckham en la boca

Las cámaras de televisión que poblaban la capilla St.George y aledaños captaron el momento en el que David Beckham, junto a su mujer Victoria, se acerca a Elton John para saludarlo y el cantante le responde con un espontáneo y cariñoso beso en la boca, según han recogido nuestros compañeros de Exclusiva Digital.



El momento, como es habitual desde hace años, no pasó desapercibido para los usuarios de Twitter. Uno de ellos recogió la sorpresa de una periodista de la cadena británica BBC ante el beso.

The surprise in the BBC reporter’s voice when David Beckham and Elton John kiss eachother on the lips. 😂😂😂 #RoyalWedding #HarryandMeghan pic.twitter.com/t3CNCCbVYs