A Iker Casillas no le gusta que Sara Carbonero enseñe muslo en las fotos

Sara Carbonero ha estado grabando un spot publicitario para una de las firmas de cosmética que la patrocina. Como es habitual en la periodista, dio fe de ello colgando una fotografía en su cuenta de Instagram en la que lucia camisa de color amarillo y minifalda marrón, publica Exclusiva Digital.

Pero lo que no se esperaba la que fuera presentadora de información deportiva en Telecinco es que entre los numerosos comentarios que recibió la imagen iba a haber uno de su marido Iker Casillas entre divertido e irónico acompañado de un emoticono de carita sonriente.

"No enseñes tanto el muslo que te constipas"

Al tener las piernas cruzadas llevando esa minifalda, hizo que Sara dejase a la vista gran parte de su torneada pierna.

Está de más decir que tras ese comentario no se esconde ningún tipo de maldad, ni nada que se le parezca. No obstante, el comentario, como suele ser habitual en las redes sociales, generó un gran debate entre los que defendían y reían la gracia del ex portero del Real Madrid, quienes le tachaban de "celoso" y posesivo, acusándole de que ese comentario sobraba.