Javier Clemente: "El presidente de la Federación Española de Fútbol ha sido un paleto"

La destitución de Julen Lopetegui como entrenador de la Selección Española de Fútbol a 48 horas del inicio del Mundial de Rusia, ha provocado ríos de tinta en todos los medios escritos, tanto deportivos como generalistas, así como cientos de minutos sobre ello en las radios y televisiones.



'El Programa de AR', según recoge Exclusiva Digital, entrevistaba este jueves 14 de junio a Javier Clemente quien daba su sincera opinión sobre el fulminante cese del entrenador nacional:

"El fútbol a veces es muy complicado y hay de todo tipo de opiniones. Sinceramente soy muy amigo de Lopetegui y yo creo que es muy importante escuchar en la rueda de prensa que da hoy que es lo que ha ocurrido bajo su punto de vista y como se han llevado las cosas. A priori no me defino claramente, pero lo que si creo es que ha sido una decisión muy rápida y muy precipitada, y luego estoy oyendo en tu mesa diferentes puntos de vista hablando de lealtad, de honestidad, de colores, de la roja y sentimientos de los jugadores. Yo creo que ahí nos estamos equivocando porque en el fútbol no hay excesivamente lealtad ni sentimientos pero como en todas las partes... Lo que ha pasado en la selección es que el presidente ha sido un poco paleto, como si en un bar te tiran el café y le pegas un guantazo. Hay que sosegarse y no habría pasado nada porque hubiera terminado el Mundial y luego se hubiese ido al Real Madrid".