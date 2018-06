La boxeadora Joana Pastrana corta en seco a las cotillas de 'Amigas y conocidas' ante la polémica que querían crear

La boxeadora Joana Pastrana ha salido al paso de la exagerada polémica que se ha generado por la entrevista que le realizó José Ramón de la Morena tras proclamarse campeona del mundo de boxeo en la categoría de peso ligero.



El programa de TVE, ‘Amigas y conocidas', en el que las comadres de mesa camilla criticaban a de la Morena y le calificaban de machista, conectaba esta mañana con la campeona quien zanjaba la cuestión afirmando que no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo y con la absurda polémica que se había creado. "No me he sentido ofendida", sentenciaba.



Además, según recoge Exclusiva Digital, Joana ha agradecido públicamente al presentador de Onda Cero la voz y lugar que le ha dado durante tanto tiempo antes de que reinara en el mundo del boxeo. "Tengo que darle las gracias a De la Morena. He asistido al programa en 3 ocasiones; él me dio cobertura cuando no era nada", afirmaba la joven.



Ante la insistencia de algunas de las colaboradoras como Sonia Ferrer, la deportista quiso zanjar cualquier resquicio polémico que pudiera quedar y dijo: "Me tomé la pregunta con gracia. Le dije la verdad y ya está", coincidiendo en esto otra colaboradora del programa diciendo que ellas mismas estaban sacando las cosas de quicio y que no dejaban de ser preguntas graciosas.