Morientes: "El Real Madrid ha perdido al mejor jugador del mundo y Cristiano al mejor equipo"

Esta semana tenía lugar en el cine Capitol de Madrid, la Premiere Mundial de 'Six Dreams', la primera producción original de Amazon Prime Video en España.

Al evento asistieron multitud de famosos del mundo del deporte, cine, televisión y la canción, entre ellos el que fuera jugador del Real Madrid y la Selección, Fernando Morientes.

Nuestros compañeros de Exclusiva Digital pudieron charlar con el deportista que, sobre el documental que se presentaba, comentó:"Six Dreams es una manera de acercar al aficionado al futbol lo que no se ve"

Un pegunta ineludible era saber su opinión sobre la marca de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, y Fernando ofreció una gran respuesta:

"El Madrid pierde al mejor del mundo y Cristiano al mejor equipo. Estoy apenado porque no me gustan este tipo de despedidas pero cuando suceden es por algo siempre. No hay sustituto para Cristiano Ronaldo"