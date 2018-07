Putin, ex agente de la KGB, le metió un gol a Trump regalándole un balón espia

En la reunión que mantuvieron el pasado 16 de julio Donald Trump con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la cumbre de de Helsinki, que tuvo lugar justo un día después de la final del Mundial de Rusia, el presidente ruso regaló al estadounidense el balón oficial que se utilizó en el partido final del campeonato del mundo



El fútbol estuvo presente en la agenda de temas, ya que culminada la primera Copa del Mundo celebrada en Rusia, Estados Unidos fue confirmado hace unas semanas como organizador para el Mundial de 2026, junto a México y Canadá.

"Para concluir, con respecto al Mundial, hablando específicamente del balón...Señor presidente, le doy este balón a usted, y ahora el balón está en su campo. Más aún considerando que Estados Unidos organizará el Mundial de fútbol en 2026",

le dijo Putin. A continuación, el mandatario estadounidense lo mostró a los periodistas, agradeciendo el gesto y se la pasó a su esposa, Melania Trump:

"Es cierto, muchas gracias. Vamos a organizarlo, y esperamos hacer un trabajo tan bueno como ustedes. Es muy amable, irá a mi hijo Barron"



Según recoge Exclusiva Digital, nueve días después de ese encuentro, la cadena Bloomberg ha revelado que el balón que recibió el presidente de Estados Unidos de manos de su homólogo ruso contenía un chip transmisor. Tras la cumbre de Helsinki, varios dirigentes norteamericanos, entre ellos el senador republicano Lindsey Graham, se mostraron escépticos con el regalo. No obstante, hay aclarar que el dispositivo no se trata de un chip espía.



Adidas, la marca fabricante del balón, explica en su página web en qué consiste la tecnología que contiene el balón Telstar 18. La misma es conocida como "Near Field Communication" (NFC) o "Tecnología de Campo Cercano", y permite que dos dispositivos intercambien datos o activen ciertas acciones cuando están físicamente conectados entre sí, a una corta distancia.



El dispositivo conectado al NFC, generalmente smartphones o tablets, transmite señales de radiofrecuencia que interactúan con el chip, que tiene 2 centímetros de diámetro y 0,2 milímetros de grosor.



¿Pero para qué sirve este transmisor en el balón? El mismo permite acceder a un sitio web a través de teléfonos móviles o tablets que ofrece contenidos exclusivos de Adidas, como competiciones especiales y desafíos.



Pese a las especulaciones que pueden surgir al advertir que Trump recibió una pelota con un chip de manos de Putin, la prestigiosa marca deportiva alemana deja claro que "no es posible eliminar o reescribir los parámetros codificados" en el dispositivo.



El balón, además, lleva impreso un logotipo que indica la presencia de un chip. No obstante, es imposible determinar si este fue removido o no, ya que se encuentra ubicado entre las diferentes capas del esférico.



Bloomberg informa que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aclaró por medio de un correo electrónico que "el proceso de evaluación de seguridad que se realiza para cada regalo se hizo también para el balón de fútbol".



"No vamos a comentar más sobre los procedimientos de seguridad", concluye el breve texto de la funcionaria norteamericana, quien tampoco detalló si fue advertida alguna modificación en la pelota.