'Fuego cruzado' entre LeBron James y Donald Trump en las redes sociales

Donald Trump cargó con ironía y dureza contra LeBron James, después de que la estrella de la NBA lo criticara duramente en la inauguración de su escuela para niños pobres.



Previo al acto que tuvo lugar el sábado en Ohio, el estado natal de LeBron, el mandatario de los Estados Unidos ridiculizó la inteligencia de uno los deportistas más prominentes del país.



Según recoge Exclusiva Digital, Trump se rió del baloncestista tras una entrevista que el ex jugador de los Cleveland Cavaliers hizo esta semana con Don Lemon, periodista de la CNN. En la conversación con el conductor del programa el actual jugador de Los Ángeles Lakers catalogó al mandatario como alguien que fomenta la división.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de agosto de 2018

El zasca del presidente hacia LeBron fue a través de Twitter.

"LeBron James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Éste hizo que LeBron parezca inteligente, lo que no es fácil. ¡Me gusta Mike!", escribió Trump.

Este comentario final, aparentemente, sería en alusión al debate sobre si LeBron está a la altura de Michael Jordan en la categoría de ser el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos.



El mensaje de Trump provocó la reacción inmediata de otros jugadores de la liga profesional estadounidense de baloncesto, como Karl-Anthony Towns de Minnesota Timberwolves, Donovan Mitchell de Utah Jazz o Anthony Tolliver de los Detroit Pistons, quienes salieron en defensa de LeBron James en las redes sociales.

So let me get this straight: Flint, MI has dirty water still, but you worried about an interview about a man doing good for education and generations of kids in his hometown? Shut your damn mouth! Stop using them twitter fingers and get stuff done for our country with that pen. https://t.co/sEkX3OKaJM — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 4 de agosto de 2018

A sign of an insecure human being is one who attacks others to make themselves feel better... im just sad that young kids have to see stupid tweets like these and grow up thinking it’s okay... forget everything else Donald your setting a bad example for kids😑 our future 🤡 https://t.co/eg0MECg8xC — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) 4 de agosto de 2018