Un ex futbolista de Las Palamas se divorcia de Miss Nigeria 2013 para casarse con Miss Nigeria 2014

El futbolista Emmanuel Emenike, que la pasada temporada jugó en Las Palmas, se ha casado con Iheoma Nnadi, Miss Nigeria 2014. Hasta ahí nada excepcional pero esta boda ha causado un gran revuelo tras conocerse que su exesposa, y de la que se ha separado, es Ezinne Akudo Anyaoha, Miss Nigeria 2013.



Segú recoge Exclusiva Digital, La boda tuvo lugar a inicios de agosto en Lagos (Nigeria). Según informan medios locales, el jugador de fútbol conoció a su actual esposa hace dos años y aún no se tiene en claro si en este tiempo seguía con Miss Nigeria 2013.

En redes sociales, usuarios de Twitter e Instagram hicieron bromas al respecto e incluso mencionaron que se trata de Miss Nigeria 2017 y 2018. Sin embargo, Emenike lanzó un mensaje de protesta en el que aclara que se trata de Miss Nigeria 2013 y 2014.



Actualmente el jugador no tiene equipo. Su paso por Las Palmas fue irregular pues no jugó ningún partido y además llegó lesionado y con exceso peso.



Por su parte Miss Nigeria 2013 aún no ha se ha pronunciado al respecto.