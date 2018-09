La Cheerleader sacude una mano de leches antológica a la negra abusona.

Estamos acostumbrados a ver a las famosas 'Cheerleaders' o animadoras deportivas como mujeres frágiles agitando pompones animando en los descansos a sus equipos (Animadoras de la NFL denuncian haber sido obligadas a posar en topless).



Pero nada más lejos de la realidad a juzgar por esta imágenes que ha publicado la hermana youtuber de una de estas guapas y ágiles animadoras (Así es el conjunto de animadoras con el que Corea del Norte quiere mostrar su cara más amable en los Juegos Olímpicos de invierno ).

En el vídeo que recogen nuestros compañeros de Exclusiva Digital, podemos ver discutiendo a una guapa animadora con una joven de color, bastante más voluminosa que ella, quien en un momento le da un sopapo a la joven.



La reacción de la cheerleader es como un resorte que se lanza hacía la agresora desencadenando una lluvia de puñetazos y golpes, arrojándola al suelo donde sigue golpeándola.

so my little sister got in a fight tonight and i don’t think i’ve ever been more proud 😂😂 with her phone in her hand & everything lmao THATS MY MF SISTER LETS GOOOOOOO pic.twitter.com/8Bpxc30d0Z