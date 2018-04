'Supervivientes' expulsa disciplinariamente a Saray Montoya por agredir a Romina Malaespina

La gala de este jueves de 'Supervivientes' comenzaba comunicando la expulsión disciplinaria de Saray Motoya por la violencia con la que actuó contra Romina Malaespina.



Tras una fuerte discusión con la concursante de nacionalidad argentina, la concursante de etnia gitana la tiraba con ganas del pelo y daba un par de pisotones.

Tras su expulsión, Saray reconocia su error y manifestaba su arrepentimiento y esta de acuerdo con la decisión del programa (algo que por otro lado le viene muy bien ya que su intención estaba clara desde el comienzo que era dejar el concurso y de esta forma no tendrá que indemnizar a la productora del reality.

El programa también sancionaba a Romina, por sus provocaciones a Saray, nominándola directamente.

Decia Jorge Javier Vázquez al comenzar la gala y añadía a continuación "Buenas noches Saray, sabemos que fuiste objeto de provocaciones durante todo el día por parte de tus compañeros, especialmente de Romina Malaspina.

En estos casos, como pasa en muchos deportes, la reacción se penalizas más que la provocación. Te han provocado, pero tu reacción ha sido desmedida.

Probablemente has traspasado la línea y has caído en la trampa. Saray, lo sentimos muchísimo, pero estás expulsada" queriendo saber qué opinaba Saray de su expulsión



"Lo entiendo. Ya que estoy expulsada, deciros que no se puede estar machacando a una persona todo el día, he sentido desprecio, he sentido racismo, he sentido humillaciones y, sobre todo, he sentido que le han hecho daño a una de las personas que aquí tengo, que es Raquel Mosquera, y delante de mí no le hace daño a nadie. Eso no quiere decir que tenga excusa lo que hice, pero a todos se nos van los nervios en un momento de la vida. Aunque pida perdón no tiene excusa, porque lo he hecho. Y decir que si el programa lo ve así, yo lo acepto porque es el protocolo y los vídeos están ahí, se ve todo lo que pasó".