El zasca de Gema López a Carlos Lozano por bocazas

Carlos Lozano tenía este jueves su sección en 'Sálvame' como defensor del espectador, y el programa le tenía prepara una de sus habituales sorpresas: Su novia Miriam Saavedra a venido dese Perú a España para comunicarle su ruptura, pero desde el 'Deluxe' de este sábado.

Obviamente al presentador de 'Granjero busca esposa' no le ha hecho ni pizca de gracia la jugarreta de la productora e intentaba desviar el foco de la noticia hacia el de la forma que mejor se le da: creando polémica y enfrentamientos con el resto de colaboradores de 'Sálvame' según recoge Exclusiva Digital.

En uno de sus comentarios Carlos Lozano decía, "bueno señores soy soltero otra vez. Ya estoy de nuevo en mercado" y añadía este comentario "Me he quedado como Gema, compuesto y sin novia". El comentario hacia Gema López no sentaba nada bien a la colaboradora, que recordemos se ha separado de su marido hace escasos meses e intenta llevar su vida personal con la mayor discreción posible dentro de lo que se puede llevar trabajando en ese programa, y le respondía muy seria y fríamente: "eso lo dices tú, que te encanta tirarlas, tú qué sabes cómo estoy yo, si yo no hablo de lo mío tú si hablas de lo tuyo",