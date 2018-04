Repóker de nominados en la cuarta gala de 'Supervivientes'

La cuarta gala de ‘Supervivientes 2018' de este jueves 5 de abril ha tenido de todo, desde la la expulsión disciplinaria de Saray y la nominación directa Romina por parte del programa a causa de un grave enfrentamiento entre las dos hasta la petición de matrimonio en directo por parte de Alejandro Alberto Isla a Chebelita Pantoja.



Como cada semana los concursantes de cada lado de la playa han nominado y resultando Sofía como nominada del grupo del ‘Lado Civilizado' y Sergio, por parte de Francisco, su líder, y María Jesús, nominada del equipo del ‘Lado Salvaje' y Fernando, nominado directo por Raquel, la líder. Así, de forma excepcional, la lista de nominados sumaba cinco nombres.



Antes de comenzar las nominaciones, Jorge Javier Vázquez recordaba que en esta ocasión al final del programa habría cinco nominados, tres por el ‘Lado Salvaje', ya que Romina está nominada por el programa, y dos por el ‘Lado Civilizado', según recoge Exclusiva Digital



Las nominaciones transcurrían así:



‘Lado Civilizado'

Sofía: A Isa, básicamente porque a Sergio estoy conociéndolo y lo veo como un apoyo, y a Alberto igual, lo estoy conociendo poco a poco y no tengo motivo para nominarlo.



Sergio: A Sofía, porque aunque estoy teniendo más afinidad con ella, la veo bastante problemática y aún tiene que mejorar en algunas cosas.



Isabel: A Sofía, porque a los demás compañeros los conozco desde hace más tiempo y no los quiero nominar.



Alberto: A Sofía, porque es evidente, nunca hemos compaginado y yo voy a lo mío, ella a lo suyo, es una niña que dice las cosas a la cara pero muy prepotentemente y eso me tira para atrás, estaría más tranquilo si no estuviera ella.



El nominado del grupo era Sofía, por lo que Francisco, como líder, debía añadir un nombre a la lista: "Voy a nominar a Sergio, porque en el caso contrario él hubiese hecho exactamente lo mismo".



‘Lado Salvaje'

María Jesús: Lo siento con todo el dolor de mi corazón, a Fernando, lo siento tío.



Fernando: Iba a nominar a Raquel, la siguiente iba a ser Romina y la siguiente María Jesús, pero las circunstancias me han llevado a nominarla a ella.



Maestro Joao: Voy a nominar a María Jesús, me gustaría decir que Logan y Fernando son dos supervivientes excelentes, Raquel es líder, Romina ya está nominada y yo estoy a la cola pero no me puedo nominar. La nomino por eso, pero con la intención de que no salga.



Romina: Me duele mucho nominar, porque estamos muy unidos, pero no me queda otra, a Fer, por descarte.



Logan: A María Jesús, me cuesta mucho porque mis opciones eran el Maestro Joao, que no le puedo nominar todavía, porque me ameniza y me lo paso muy bien con él y eso también es parte de la supervivencia y Fernando, que es el que más aporta a la supervivencia junto a mí, así que no había más opción.



La nominada del grupo resultaba ser María Jesús. Raquel, como líder, debía dar el último nombre de la lista: "A Fernando, porque desde el principio me pasó que chocábamos los dos, sé que él me ha votado a mí y yo le voto a él también".