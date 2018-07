Una enorme explosión sacude la ciudad de Nueva York enviando una enorme nube de humo al cielo

Una fuerte explosión ha sacudido la ciudad de Nueva York esta mañana enviando una gran nube de humo hacia el cielo.



Los informes preliminares facilitador por el FDNY apuntan a la rotura una tubería de vapor al lado del edificio Flatiron en la esquina de la 5ª Avenida y la Calle 21.



La NBC de New York informó que la explosión tuvo lugar después de las 6:40 a.m. en la Gran Manzana.



Por fortuna nadie ha resultado herido por la explosión, pero el tráfico se mantiene cerrado entre la 20 y la 23 calle.

Some kind of explosion on Broadway and 21st @NotifyNYC @WLNYTV @nypost #nyc pic.twitter.com/NY67OW5Uuj