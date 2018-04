La falta de humanidad de los pasajeros del Metro con un ciego y su perro guía

A Amit Patel, un médico que perdió la visión hace cinco años, le acompaña siempre su perro labrador guía Kika. Los dos van juntos a todas partes y entraron en el metro de Londres porque se habían empapado tras una lluvia torrencial.



Cuando Patel solicitó que le cedieran uno de los asientos reservados para invidentes o discapacitados físicos, los pasajeros que iban en el vagón le ignoraron ante la impotencia del hombre.



Amit Patel, un cirujano que quedó ciego a causa de un desprendimiento de córnea, ha perdido ya la cuenta de los problemas que tiene cuando toma el metro en Londres. Patel está habituado a ser víctima de incidencias cuando viaja en transporte público, tales como los golpes que se producen en las carreras por subirse al vagón o los pisotones que sufren él y su perra guía Kika. Sin embargo, el último suceso ocurrido en los túneles de la capital inglesa provocó las lágrimas de Patel ante su impotencia

Dad had to stand with his back against the doors whilst trying not to slip & I was sliding all over the place as the floor was wet. Have some humanity people! @GuidedogsLondon @GuidedogsLondon @Se_Railway @transportforall pic.twitter.com/aXZ8wQbFi2