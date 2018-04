El feroz ataque de Mila Ximénez a Terelu Campos: "Fue una barbaridad la fiesta de tu hija"

Este jueves 5 de abril tenía lugar la celebración de la fiesta del 18 cumpleaños de Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos. Una fiesta que como dice la web de T5 ha creado polémica desde antes que tuviera lugar y esto es lo que provocó una gran afluencia de medios de comunicación, por lo que la joven acabó por agobiarse y abandonar durante algunos minutos el photocall preparado par al ocasión.

Mila Ximénez, que no ha asistió al evento, tras ver las imágenes lanzaba un duro mensaje a su compañera de 'Sálvame', Terelu Campos

"Esto no fue un cumpleaños ni un regalo a Alejandra, es una barbaridad, lo que hiciste ayer con Alejandra es una barbaridad".

En su opinión, la fiesta no era para Alejandra "era para vosotras" y añadía que podría haberlo hecho "más privado".

Mila añadía que hoy por hoy no forma parte del círculo íntimo de la familia Campos, con lo que no creyó apropiado acudir a la fiesta y reprochaba el tono de su compañera con la prensa: "tienes un tono tan prepotente y clasista... la pena es que tú no vas a recibir el castigo, tienes una persona que es con quien la van a liar" según recoge Exclusiva Digital

"Si no es por ti, hazlo por Alejandra", aconsejaba la ex mujer de Manolo Santana a Terelu y le reprochaba su actitud con la prensa: "dejas a Letizia como una dama de las salesas, no me gusta lo que estás haciendo".