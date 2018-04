El marido de Jennie Garth (Beverly Hills 90210) pide el divorcio de la actriz

La actriz Jennie Garth está de nuevo soltera. David Abrams, esposo de la estrella ‘Beverly Hills 90210', conocida en España como ‘Sensación de vivir' ha solicitado el divorcio este viernes según medios especializados estadounidenses

Abrams argumentó "diferencias irreconciliables" en la documentación presentada el 6 de abril de 2018, tan solo tres días después de cumplir 46 años, según recoge Exclusiva Digital

Recordemos que Garth y Abrams se casaron en julio de 2015 en una lujosa ceremonia a la que asistieron las tres hijas que ella tiene con Peter Facinelli, estrella de Crepúsculo

Según la documentación aportada, la separación se habría producido el 29 de agosto de 2017, ocho meses antes de que solicitara el divorcio.

"Dedica tu tiempo a quienes te aman incondicionalmente. No lo desperdicies en aquellos que solo te quieren cuando las condiciones son adecuadas para ellos "

Publicaba la actriz en Instagram en noviembre, después de su separación.

Abrams ha señalado que no comparten ninguna propiedad, que no tenían hijos menores de edad juntos y pidió al juez el no conceder manutención conyugal a Garth.