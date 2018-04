Will Smith canta 'La chica de Ipanema' en Instagram y lo peta

Will Smith le ha cogido gusto a Instagram y no hay día que no suba algún contenido a la Red Social de imágenes y vídeos.

Lo último que ha compartido con sus fans y seguidores ha sido un videoclip en el que canta la famosa canción 'La Chica de Ipanema' en ingles con su vozarrón intentando hacer melodioso el famoso tema de Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim.

"La chica de Ipanema es una de mis canciones favoritas. Para mi cumpleaños del 2017 mi hija aprendió a tocarla con la guitarra y la cantó para mi como regalo. Estoy intentando que ella haga un dúo conmigo en Instagram"

Escribió el protagonista de 'El Príncipe de Bel Air'