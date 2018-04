Francisco Rivera: "No me sorprende nada lo que haga Isabel Pantoja"

Kiko Rivera presentó el viernes pasado en Sevilla su gira 'Así soy yo'. Una actuación a la que acudió su madre Isabel Pantoja, así como Anabel Pantoja y Raquel Bollo.

A Francisco Rivera le fue imposible acudir al concierto y durante la presentación de su nueva aventura empresarial, su propia marca de hamburguesas Don Angus, el hijo mayor de Carmina Ordóñez ha explicado a los medios el motivo de su ausencia hablando además de otros temas como Isabel Pantoja, Julián Contreras o su nuevo sobrino, según informa Exclusiva Digital

"Me dio mucha pena no estar porque ese día había que estar con él, pero el trabajo obliga. Estaba de viaje y por todos los medios me fue imposible llegar"

Ha afirmado Francisco quien al ser preguntado por Isabel Pantoja y su comportamiento durante el concierto afirmó "Yo lo que haga esa señora no me sorprende nada... y aún no me ha devuelto nada. Con Kiko siempre hemos tenido buena relación, hemos podido tener algunas discusiones como cualquier hermano pero nada más y la relación ha sido siempre muy buena pero hay que diferenciar, una cosa es mi hermano y otra cosa es su madre, no tiene nada que ver"

Preguntado sobre Julián Contreras, Francisco es tajante: "No ha relación ninguna"

Sobre su hermano Cayetano y Eva cantó con gracia como le ve " Cada vez que tienen que cambiar al niño es como una logística militar, imagínate los dos inexpertos...Están encantados, están felices, no es para menos