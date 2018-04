La hija de Kiko Matamoros califica de "horteradas' las canciones 'Lo malo' y 'Tu canción' y le cae la del pulpo

Anita Matamoros, la hija de Kiko Matamoros y Makoke subía una 'story' a su cuenta oficial de Instagram en la que daba su opinión sobre dos canciones que están arrasando actualmente: 'Tu canción', aunque representará a España en Eurovisión y 'Lo malo' el tema de Aitana y Ana Guerra. Y, casualmente, no sabemos si por crear polémica o tener protagonismo su opinión no es buena.

La primera de las canciones que Anita Matamoros juzga es la que interpretan Amaia y Alfred y afirma que aunque 'Tu canción' "la emociona", el videoclip según ella esa una "horterada". Igual opinión le merece el videoclip de 'Lo malo' de Aitana War, videoclip que solo en el día de su estreno consiguió tres millones de visualizaciones. La hija de Matamoros matiza que el single lo "baila y canta todo el rato", pero el videoclip no es de su agrado., según recoge Exclusiva Digital

"Una cosa (posiblemente se me eche España encima) tanto "Lo malo" como "tú canción" me encantan; la primera me la bailo y canto entera y la segunda me emociona, pero por dios que horterada de videoclips . Buenas noches"