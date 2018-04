Laura Escanes, mujer de Risto Mejide, revela que fue violada y sufrió malos tratos

Transmite una imagen de plena felicidad, y seguro que es así. Junto a su marido, el televisivo Risto Mejide, que le dobla edad Laura Escanes ha logrado gran notoriedad como influencer que es seguida por más de un millón de personas en Instagram y a quienes ofrece la mejor de sus sonrisas cada día

Pero Laura nos ha descubierto que a sus 22 años recién cumplidos, ya es una mujer con momentos horribles en su pasado que ha decidido contar en su libro 'Piel de letra', donde se abre a sus lectores y relata los duros episodios por los que ha pasado

En su libro, además de hablar del amor que profesa a Risto y a su madre, también repasa algunos momentos que no nos podíamos imaginar que ha sufrido, como el abandono de su padre, los malos tratos que le infligió una pareja y, sin duda, el peor afirmando que fue violada por un hombre que la manipuló y la obligó a hacer lo que ella no quería hacer, según publica Exclusiva Digital

"Cuántas veces necesitabas escucharme gritar 'no' para que eso no sucediera. Cuánto empujones y arañazos no debería haber evitado para que te alejaras de mi piel. Me manipulaste, me sobornaste y me obligaste a dejarme hacer algo que no quería. Algo que me daba asco. Algo que me mataba por dentro. Fue en el momento que rompiste mi ropa cuando te veía desde el infierno. Y hasta me veía a mí misma gritando (que no de placer) desde lo más alto del techo. Qué asco. Cuántas veces te habrán dicho que hay gritos que piden socorro y no sexo. ¿Hace falta decir que las minifaldas no piden a gritos ser bajadas? No sé dónde estarás ahora, pero sí que sé que eso lo llevarás clavado en tu mente para siempre. Yo no soy culpable, yo no me dejé. Yo confiaba en ti, y tú te aprovechaste de mí. De mi inestabilidad y de mi alma rota. De mi sangre en alcohol. De mis lágrimas",