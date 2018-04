Charlize Theron irreconocible tras engordar 22 kilos

Charlize Theron tuvo que engordar 22 kilos para interpretar a Marlo, una madre de tres hijos, en la película 'Tully'.



"Quería sentir lo mismo que sentía esta mujer, y creo que fue la mejor manera de acercarme a ella y poder entender su estado mental", dijo la actriz sudafricana a Entertainment Tonight.





"Fue una gran sorpresa para mí. Tuve una tremenda depresión. Por primera vez en mi vida estaba comiendo mucha comida procesada y tomando demasiada azúcar. No fui una persona nada simpática ni divertida durante el rodaje de esta película".



"De repente terminas de comer y tienes que volver a hacerlo porque es tu trabajo", explicó la actriz que además confesó que comía hamburguesas de un restaurante de comida rápida para desayunar. "Me acuerdo que tenía que poner el despertador para levantarme de madrugada a comer para poder mantener el peso".





Theron contó algunos detalles de la dieta que siguió: "Me levantaba literalmente a las dos de la mañana y tenía un plato de fideos con salsa de queso al lado mío. Me levantaba sólo para comer... Simplemente me lo embutía, me lo empujaba por la garganta. Es difícil mantener ese peso".

Fue tal la transformación física de Theron que sus dos hijos, Jackson, 6, y August, 2, pensaron que estaba embarazada.



Al terminar el filme, la actriz tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de perder el peso. Theron cuenta que le llevó un año y medio volver a su peso normal