Cayetano Martínez de Irujo se enfrenta a la policía en la Feria de abril

La Feria de abril es lugar de diversión por donde corre el alcohol en forma del famoso rebujito, lo que cuando alguien no controla el volumen que ingiere puede provocar altercados.



Así ocurrió en la caseta de CCOO donde una multitud se lió a sillazos y mamporros, o el otro día Gil Salgado, la expareja de María Jesús Ruiz, era el que montaba un grave incidente en la caseta propiedad de su hija, resultando necesaria la intervención de la policía y terminando con detención, informa Exclusiva Digital.



Incidentes de los que tampoco se libra la nobleza. Cayetano Martínez de Irujo era quién protagonizaba el último incidente encarándose con miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Un enfrentamiento en el que el conde de Salvatierra estaba comedido y educado, aunque enfadado y que terminaba de la mejor manera posible...



El hijo de la Duquesa de Alba acudía a la Feria sevillana en su coche de caballos cuando la policía le daba el alto. Las imágenes, captadas por las agencias, no dejaban lugar a dudas. A Cayetano no le hacía ninguna gracia este contratiempo. De pronto Cayetano bajaba del carruaje y mantenía una acalorada discusión con los agentes. Al parecer, estos no le permitían el paso con los caballos, algo que le contrariaba especialmente.



Cayetano realizaba una llamada en medio del altercado y continuaba explicándole su malestar a la policía. Estos, consultando unos documentos, atendían el enfado del conde. Mientras tanto, su pareja, Bárbara Mirjan, y unos amigos esperaban en la calesa a que todo se solucionase de la mejor forma posible. El hijo de la duquesa insistió, con aspavientos, en sus negociaciones hasta que consiguió salirse con la suya, según recoge Lecturas. Regresó al lado de su novia y continuaron la marcha.