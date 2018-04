Antonio Banderas explica a los estadounidenses expresiones como "me cago en la leche"

Vanity Fair' ha pedido a Antonio Banderas, para su serie de vídeos 'Slang School', que explique expresiones de su país a los estadounidenses, según recoge Exclusiva Digital.



El actor malagueño, da la impresión que se ha divertido mucho por las caras al tener que explicar expresiones entre ellas 'me cago en la leche'. o 'ser la leche' ("Bruce Springsteen is la leche"), 'el puto amo' ("Jodeeeer..."), 'me importa un pimiento' ("¿Por qué no valoramos los pimientos en España?"), 'ser mono', 'estoy flipando en colores' y 'voy a mi bola', además de algunos andalucismos.