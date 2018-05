Jim Parsons, protagonista de 'The Big Bang Theory', se fractura el pie sobre un escenario de Broadway

Jim Parsons, estrella de la serie 'The Big Bang Thepty' se ha visto obligado a retirarse de la obra que representaba en Broadway, "The Boys in the Band", tras fracturarse el pie en el escenario



El actor de la divertida serie de genios alocados, tropezó durante el bis de la matiné del pasado sábado 12 de mayo lesionándose un pie, por lo que que los productores se vieron obligados a cancelar el espectáculo esa misma noche.



La obra se reanudó este pasado lunes 14 de mayo con Matt McGrath, el suplente de Parsons. informan nuestros compañeros de Exclusiva Digital.

"Jim Parsons ha resultado herido en la matiné del sábado, sufriendo una fractura en el pie. Está con su médico para garantizar una recuperación rápida y se espera que regrese a la obra lo antes posible",

explicaron los productores.