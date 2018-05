El Maestro Joao pide en matrimonio a Jorge Javier Vázquez

Este jueves Romina Malaspina era la menos votada por la audiencia de 'Supervivientes' para que continuara concursando, por lo que se convertía en la sexta expulsada del reality de convivencia de Telecinco



El Maestro Joao se quedada roto tras la expulsión de su buena amiga la argentina, y Jorge Javier Vázquez intentaba consolarlo, según recoge el portal Exclusiva Digital. Las palabras del presentador llegaba a lo mas hondo del vidente y eran un aliento para el concursante que se venia tan arriba ¡que le ha pedido matrimonio al presentado.



La conversación entre ambos discurría de la siguiente manera:



Jorge: "Maestro, ¿cómo estás?"



Joao: "Jorge yo en la vida trato de hacer feliz a las personas y muy pocas me han hecho feliz a mi y Romina me ha hecho feliz y se lo agradeceré eternamente. Estoy triste (decía sin poder contener las lagrimas)"



Jorge: "Pero no llores Maestro, que tus lágrimas cuando caen al suelo se convierten en bellos magnolios que embellecerán los Cayos"



Joao: "¿quieres casarte conmigo? es que con esas palabras tan bonitas ¿qué haces?"



Jorge: "¡No creo en el matrimonio!"