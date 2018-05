No vas a reconocer a Jet Li tras su lucha contra el hipertiroidsimo desde hace 10 años

La reciente publicación de una foto del actor y estrella de las artes marciales Jet Li en Twitter, en la que aparece muy envejecido y debilitado por la enfermedad que lo aqueja, ha generado enorme preocupación a sus fans y seguidores tanto en China, su país natal, como en el resto del mundo.



En la citada fotografía, realizada en una visita del actor a un templo en el Tíbet (suroeste de China), este muestra a sus 55 años un aspecto casi si lo comparamos con el que estamos acostumbrados a verle comparación como estrella del cine de acción. Parece más propio de una persona de 70 u 80, con la cabeza casi sin pelo y el rostro muy arrugado.

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D