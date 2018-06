Arrestan al actor Vince Vaughn por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias

El actor Vince Vaughn ha sido arrestado en la madrugada de este domingo, acusado de conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias no permitidas



La detención se llevó a cabo en Hermosa Beach, aproximadamente a la 01:00 am, según recoge Exclusiva Digital con información del portal especializado TMZ.



El actor fue acusado de conducir bajo la influencia de determinadas sustancias y por su resistencia y obstrucción a los agentes policiales dijo una fuente oficial de la policía de Manhattan Beach.



También fue detenido un hombre no identificado que viajaba con Vaughn, bajo los cargos de obstrucción a oficiales e intoxicación pública.