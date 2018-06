Así de radical ha sido el cambio físico de María Isabel, la niña que cantaba "Antes muerta que sencilla'

María Isabel era esa pizpireta niña que se hizo famosa cantando el tema 'Antes muerta que sencilla'. Una canción con la que María Isabel López se proclamaba ganadora de Eurovisión Junior 2004 y cuya pegadiza letra aún se recuerda cuando se escucha o pronuncia dicha frase.

Tras este enorme éxito grabó 'No me toques las palmas que me conozco', una canción que ya no tuvo el éxito que la anterior pero que también tuvo cierta aceptación en las discotecas.



Los años pasan para todos y ahora María Isabel se ha transformado en una mujer de rompe y rasga, algo de lo que deja constancia ella misma en sus redes sociales, donde podemos apreciar el gran cambio que ha experimentado su físico en los últimos catorce años.

María Isabel posa al más puro estilo del famoso clan mediático estadounidense de las Kardashian, luciendo curvas y mostrándose de lo más sexy