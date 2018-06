Solo y en un albergue social, así murió Santos Blanco de 'Locomía'

La historia se ha vuelto a repetir esta semana: una persona que fue una estrella del espectáculo fallece en el más absoluto de los anonimatos y en la penuria.



Un huésped del Albergue Covadonga de Gijón, una institución benéfica integrada en la red de atención social de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, aparecía muerto en su habitación.

Ni siquiera su compañero de habitación se dio cuenta de ello yéndose a la ducha pensando que seguía durmiendo. Nadie sabía que esa persona que parecía que seguía durmiendo había triunfado sobre los escenarios como integrante de un grupo que causó furor en España y Latinoamérica.

Era Santos Blanco López, aquel rubio de mirada angelical que movía el abanico junto a sus compañeros de 'Locomía' en los inicios de los noventa.



La temprana muerte de Santos Blanco, a los 46 años, fue noticia este viernes tras hacerlo público la agrupación actual de 'Locomía', que, según informa Exclusiva Digital, se volvió a juntar en 2011 con nuevos integrantes pero sin perder su esencia.

"Acabamos de confirmar que Santos Blanco, miembro de la primera formación de 'Locomía', nos ha dejado a la temprana edad de 46 años", publicó la cuenta oficial del grupo famoso por temas como 'Loco Mía'"



"Santos llegó a 'Locomía' en un momento álgido y de gran éxito del grupo. Su aparición fue clave para brillar como nadie en ese inolvidable festival de Viña del Mar, en 1992. Su rostro angelical y su cuerpo apasionado por la danza le hicieron inolvidable en este concepto", agregó en su comunicado oficial antes de las últimas palabras de despedida: "Por mala suerte, hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable. El cielo se viste de gala para recibir a un ángel que danzará y brillará con luz propia"

Desde ese momento se dio una versión oficial, muy escasa en datos, que fue transmitida por Jordi Tarrés, actual mánager grupo. Ni la familia ni los integrantes de 'Locomía' querían hablar. "Están en shock, era muy joven", afirmaba Tarrés, que también transmitió lo que dijo la familia del fallecido: "Falleció en Gijón, donde residía, por causas naturales, no se despertó". La familia estaba "impactada" por el revuelo que generó su muerte, pero lo cierto es que, aunque ya pasaron décadas, muchos no se olvidan de aquel rubio de los mejores años de 'Locomía'.



Según explicaba ayer el actual representante, Santos Blanco llevaba un tiempo en Gijón "por razones laborales". Pero lo cierto es que falleció en el Albergue Covadonga, donde apenas llevaba unos días alojado y donde nadie se podía imaginar que había sido una estrella musical.



Según recogía La Nueva España, Santos Blanco iba a permanecer, en principio, los siete días de plazo que concede por sistema el Albergue. No había pedido renovar más tiempo de estancia y, según parece, su intención era la de salir a buscar empleo. No estaba empadronado en la ciudad asturiana.



Blanco dejó este mundo en silencio, sin ruido, sin ni siquiera una sencilla esquela, lejos de aquellos exitosos inicios de los noventa de abanicos, música y baile ante miles de fans. Murió en el anonimato y pasando penurias. Que descanse en paz