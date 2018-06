El medio culo desnudo de Jon Kortajarena revoluciona Instagram

Ha llegado el verano y tenemos que empezar a prepararnos para ver a nuestros famosos muy ligeros de ropa en las redes sociales. Algo que se puso de moda hace tiempo y que seguro irá cada vez a más, dentro de la ferrea censura de Instagram



El inspector Marcos Eguía en 'La Verdad', o lo que es lo mismo Jon Kortajarena en la vida real, ha revolucionado la red social de imágenes y vídeos por excelencia mostrando medio cuerpo desnudo de espalda, apreciándose perfectamente la mitad de su redondeado culo, subiendo las altas temperaturas que estamos empezando a tener, algo habitual por estas fechas, y teniendo más de 150.000 Me Gusta en pocas horas.



El modelo y actor acompañaba la fotografía con el comentario: kortajarenajon Garden of Eden



Según recoge Exclusiva Digital, el divertido comentario que hacia su amiga La vecina rubia no pasaba desapercibido: "Llevo todo el rato dándole a la derecha para ver si salía la otra parte de la foto". A lo que Jon le ha respondido: "Pero hacía mucho frío"

