Eva Longoria da a luz a su primer hijo

Eva Longoria y el empresario mexicano Pepe Bastón han dado la bienvenida a su primer hijo, al que han llamado Santiago Enrique. El bebé, que ha pesado casi tres kilos, nació este martes 19 de junio en Los Ángeles, según ha informado la edición estadounidense de la revista «¡Hola!», a la que la pareja ha concedido la primera foto en exclusiva del recién nacido. "Estamos tan agradecidos por esta hermosa bendición", han declarado al citado medio.



Fue el pasado mes de diciembre cuando el matrimonio anunció el embarazo, justo un año y medio después de que celebraran su enlace a orillas del lago del Valle de Bravo, al oeste de la Ciudad de México, al que asistieron como invitados David y Victoria Beckham, Ricky Martin y Melanie Griffith, entre otras personalidades, según recuerda Exclusiva Digital. En este momento disfrutan de una relación estable y consolidada, que iniciaron en 2013: "Es increíble, aunque debo decir que siempre lo es; me da masajes y me hace la comida", dijo hace unos meses la actriz de su marido.



Santiago Enrique es el primer hijo de la intérprete de 43 años y el cuarto para Bastón, ya que el empresario tiene otros tres (una niña y dos mellizos) junto a la también actriz mexicana Natalia Esperó, con la que estuvo casado durante una década, de 1995 a 2005. Longoria estuvo casada anteriormente en dos ocasiones: una, con el actor Tyler Christopher, en 2007, y otra, en 2011, con el jugador de baloncesto Tony Parker, aunque no había tenido hijos.



A lo largo de su embarazo, quien fuera protagonista de la serie 'Mujeres Desesperadas', no ha dado tregua a su apretada agenda profesional. Entre otros proyectos, ha confirmado que producirá la adaptación estadounidense de la serie de Antena 3 'Gran Hotel'. En abril, además, asistía con orgullo a la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood