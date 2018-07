Se suicida el hijo mayor de Tina Turner

Craig Raymond Turner, el hijo mayor de la cantante Tina Turner, ha muerto este martes 3 de julio a la edad de 59 años en su casa de Studio City (California). Según fuentes policiales consultadas por el portal de noticias TMZ, el cuerpo sin vida del primogénito de la 'abuela del rock', que trabajaba como agente inmobiliario, fue encontrado sin vida poco después del mediodía y la investigación apunta al suicidio como principal hipótesis con la que explicar las causas de lo ocurrido.



Según recoge Exclusiva Digital, la estrella de la música tuvo a Craig con solo 18 años, fruto de un breve romance con el saxofonista Raymond Hill. Poco después se casaría con su fallecido exmarido Ike Turner, quién le adoptó y le crió como si fuera su propio hijo. De hecho, al igual que su hermano Ronnie (57), el fallecido Craig mantuvo durante buena parte de su vida una relación tan estrecha con su famosa madre como con su progenitor.



La muerte de su hijo, quien presentaba una herida de bala cuando fue encontrado por las autoridades, llega solo unos meses después de que Tina Turner se sincerara una vez más sobre el tormentoso matrimonio que vivió junto a Ike, de quien recibió maltrato físico y psicológico hasta su separación en 1976.

"Como persona mayor que soy, ya le he perdonado después de tantos años, pero jamás habría vuelto a trabajar con él. De hecho, me pidió que hiciéramos un último tour juntos y le dije: 'Por supuesto que no'. Ike no es el tipo de persona al que puedes perdonar pero luego invitarle a que vuelva a tu vida. Pero todo ha pasado ya y está olvidado"