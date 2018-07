El arriesgado vestuario de Britney Spears le juega una mala pasada

El arriesgado, llamativo y sexy vestuario de Britney Spears le jugó una mala pasada durante su concierto en Maryland.



Según publica Exclusiva Digital, la cantante estaba interpretando "Do somethin" en el escenario de The Theatre dentro del MGM National Harbor, el pasado viernes, cuando sufrió un problema con su vestuario.



En un vídeo realizado por el usuario de YouTube Salvatore Bellamo, se puede ver a Britney, de 36 años, ajustando su sujetador negro brillante diseñado por Marco Morante, para mejorar su escote a mitad de la canción.



Pero la cantante no se dio cuenta de que el pezón de su pecho izquierdo salía de su sujetador, permaneciendo así durante varios minutos.



Britney bailaba con energía rodeada de bailarines, y nadie parecía notar que algo andaba mal.

Más tarde, Spears dijo: "¡Me siento tan bien de estar de vuelta en el escenario! Gracias, DC, por el sorprendente comienzo de la gira Piece Of Me".



Recordemos que no es la primera vez que el vestuario le da problemas a la cantante, quien ya tiene una larga historia de incidencias con los modelos que elige