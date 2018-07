Quiso hacerse una foto con un león en un zoo y casi pierde el brazo

Olga Solomina, de 46 años, quería hacerse una fotografía con un león macho después de visitar el Taygan Safari Park en Crimea pero su osadía pudo resultar mortal.



De alguna forma entró en el habitáculo donde se encontraban los leones y se puso a acariciar la larga melena de uno de los felinos hasta que de repente el gran gato la cogió por el brazo y la arrastró como si fuera un muñeco de trapo llevándola lejos del lugar en el que se encontraban.



"Estaba en cuclillas y al momento siguiente cogió mi brazo y me arrastró como una muñeca de trapo. Los otros leones se pusieron de pie. Cerré los ojos mientras parecía que iba en el aire durante unos segundos que me parecieron eternos"

dijo Olga tras ser salvada de las garras de la fiera.



Según recoge Exclusiva Digital, una vez puesta a salvo por el propietario del Zoo, Sr. Zubkov, y tras cubrirle el brazo herido con una toalla, éste se negó llamar a una ambulancia he hizo que la atendiera el veterinario del zoológico, le dio coñac en lugar de anestesia y le dijo que había sido atacada porque estaba borracha "Me pidió que no llamara a la policía ni a una ambulancia, y me dijo que mis heridas no eran peligrosas.

"En su oficina, su secretaria trató mis laceraciones con peróxido de hidrógeno y me inyectó lidocaína para coserme las las heridas. En lugar de anestesiarme, me dieron una botella de coñac. No me dieron ningún antibiótico " afirmó la mujer herida.

Los médicos más tarde le diagnosticaron una grave infección. El portavoz del hospital Nikolai Vlasov dijo:

"La infección penetró en su cuerpo por los dientes del animal. Es una infección muy peligrosa. Ha habido que practicarla una cirugía. Por el momento todavía no está claro si recuperará el uso completo de su brazo".

El Sr. Zubkov dijo que el ataque del león fue culpa de Olga, afirmando que se emborrachó y el león la mordió porque estaba tratando de acariciar su melena.