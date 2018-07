Necesitaba aliviarse y la muy cochina orinó en el pasillo del avión porque no se podían utilizar los baños

Siempre hay imágenes que nos sorprenden en la vida real, y esta ha tenido lugar en un vuelo de Londres con destino Varsovia.



Según informan, el avión se estaba abasteciendo de combustible y al estar estacionado no se podían utilizar los baños. Según se puede ver en un video publicado por The Sun, una joven, que parece acababa de tener sexo con un amigo, necesitaba aliviarse y la tripulación le dijo que en ese momento no se podían utilizarlos retretes, por lo que ella, no corta ni perezosa tomó una decisión radical: Bajarse la falda y las bragas, agacharse y orinar en la zona que tienen los auxiliares de vuelo antes de la cabina de los pilotos.



Tal y como recogen nuestros comp0añeros de Exclusiva Digital, con las bragas hasta las rodillas, le dice a una persona por teléfono: "Tienes que ayudarme antes de orinar en el avión".

"Les pregunté (tripulantes de cabina) si podía usar el baño, pero me dijeron que no podía hacerlo ahora mismo"

La descarada y cochina mujer agrega: "La policía viene porque es mi culpa, todo por mi culpa".



Se puede escuchar a los miembros de la tripulación de cabina regañando a la mujer, y uno de ellos dice: "¿Hablas en serio? Eso es desagradable.



El pasajero responde: "Sí, lo sé, no pregunté".