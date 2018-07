Tana, la hija de Francisco Rivera, sale de Ghana corriendo escoltada por la policía tras ser amenazada de muerte

Tana Rivera, la hija de Francisco Rivera y Cayetana Martinez de Irujo, que se encontraba en Ghana realizando un voluntariado con la ONG 'Yes We Help' (YWH) en la localidad de Winneba, se ha visto obligada a abandonar el país africano, junto a otros voluntarios, escoltada por policías, después que el martes pasado por la tarde tres hombres armados irrumpieran en su residencia y amenazaran a los jóvenes y adolescentes que allí se encontraban.



La nieta de la duquesa de Alba y Carmina Ordóñez llegaba este jueves pocas a Madrid tras cumplir anticipadamente su voluntariado que ha sido bastante agitado en los últimos días, según cuenta La Vanguardia



Según recoge Exclusiva Digital, todos los voluntarios españoles que se encontraban en las instalaciones de la ONG, fueron avisados tras el incidente de que la embajada española preparaba una escolta para llevarlos a Accra, advirtiéndoles de que si se quedaban era "bajo su responsabilidad". Según el medio citado anteriormente, algunos voluntarios creen que estos hombres pretendían amedrentar a los voluntarios, que se habían quejado de la desorganización del programa que estaban realizando en el país africano.



Tana Rivera partía junto al resto de su grupo hacia el aeropuerto escoltada por la policía ghanesa. "Fue como si fuésemos famosos, se esperaron a que facturásemos el equipaje y todo", ha relatado a La Vanguardia una de las españolas que había viajado hasta Ghana. En el aeropuerto les estaba esperando personal de la embajada española para custodiarlos hasta que cruzasen el control de seguridad.



La irrupción de estos hombres armados en las instalaciones provocó momentos de pánico entre los voluntarios colaboradores. En un vídeo grabado por uno de los voluntarios se escuchan como una de estos individuos amenaza con "arrestar a cualquiera de vosotros" y les advierte que la embajada española no tiene poder sobre ellos.

A la nieta de la duquesa de Alba y Carmina Ordóñez le ha tocado vivir una situación que, si en vídeo puede parecer extrema, no ha sido traumática según ha apuntado una de sus compañeras. Más bien "un final de película" para una experiencia de voluntariado que ni Tana ni el resto del grupo olvidará fácilmente.