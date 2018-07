Antonio Banderas deja en ridículo a 'Mujer Hoy': "Así no vamos a ganar el Pulitzer"

Antonio Banderas se ha mostrado contundente y claro sobre la información publicada por 'Mujer Hoy' titulada: "El 'roneo' de la novia de Antonio Banderas con Alejandro Fernández'.

Según informa Exclusiva Digital, el actor malagueño desmintiendo y dejando en evidencia al citado medio de comunicación publicando un tuit en el que echa por tierra la citada afirmación y donde además explica que la mujer de la imagen no es su novia si no su cuñada Barbara, diciendo después irónicamente "Así no vamos a ganar el Pulitzer"