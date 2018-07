El padre de Meghan Markle atiza duro a su hija y la realeza británica: "Querían que me quedara callado, pero no lo haré"

Todo el mundo que ha seguido el noviazgo y boda de Meghan Markle con el príncipe Harry, sabe que la relación de la ahora duquesa de Sussex con su padre Thomas no es buena, realmente su relación es nula. Thomas afirmó que su hija lo excluyó de forma cruel de su vida y teme que no pueda conocer a los futuros hijos (sus nietos) que tenga ella con el príncipe Harry.



Thomas Markle, que fue un reconocido director de iluminación de la televisión estadounidense y que ahora vive en México, lleva sin cruzar palabra con su hija Meghan desde hace más de dos meses



Recordemos que unos días antes del enlace real, salió a la luz un presunto acuerdo económico que realizó el padre de la duquesa con una agencia de prensa para que le hicieran unas fotos. Luego los hermanastros de la ex actriz estadounidense hicieron declaraciones en las que criticaban a la prometida del príncipe e incluso le pedían que no se case con ella. Una situación que fracturó aún más la relación entre padre e hija.

"Estoy muy dolido que me haya sacado de su vida. Yo solía tener un número de teléfono y número para enviar mensajes de texto que me fue proporcionado por la realeza, pero después que hiciera algunos comentarios críticos de cómo la familia real cambió a Meghan, ellos me han apartado de su vida"

dijo Thomas en una entrevista Daily Mail.

Según recoge Exclusiva Digital, el padre de la Duquesa de Sussex dijo que los números de teléfono que tenía para comunicarse con ella han sido desconectados y ya no funcionan, por lo que no puede contactar con ella.

"Su cumpleaños es el 4 de agosto y yo le quiero enviar una tarjeta. Pero si se la envió al Palacio de Kensington, o donde quiera que esté viviendo ahora, se juntara con las miles que recibirá y probablemente ella nunca la vea"



"Pensé en enviarle una tarjeta por correo urgente, pero seguramente el Palacio la sumerja en agua durante tres días para que estén seguros de que no va explotar"

Thomas confiesa que se siente enojado y a la vez confundido, por los mensajes contradictorios que recibió de Harry y de Meghan diciendo que no tenía que disculparse por las fotos que acordó con los paparazzi, pero luego, dice, lo llamaron de Palacio para ofrecerle ayuda de cómo preparar una disculpa pública.



"Lo triste de todo esto es que en algún momento del próximo año Meghan y Harry tendrán un bebé y yo seré abuelo, y si no nos hablamos yo no podré ver a mi nieto", dijo añadiendo "Qué trágico es esto, ¿privar un niño de ver a su abuelo porque criticó un poco a la Familia Real?"



Muy disgustado el padre de la duquesa de Sussex ha afirmado:

"Ya esto llegando a mi límite. Ellos querían que me quedara callado, ellos querían que me fuera. Pero no lo haré. Renuncio a estar callado. Lo que me saca de quicio es su complejo de superioridad. Ella no sería nada sin mí. Yo la hice la duquesa que es hoy. Todo lo que Meghan es fue gracias a mí"

sentenció con indignación Thomas Markle