Un conductor idiota intenta ahuyentar a un enorme bisonte dándose golpes en el pecho (VÍDEO)

Una insólita e impactante escena tuvo lugar en el Parque Nacional de Yelloswtone, en Estados Unidos, cuando un bisonte merodeaba cerda de una transitada carretera de doble dirección y un irresponsable conductor, en pantalones cortos, se enfrenta al animal dándose golpes en el pecho con intención de asustarlo.



El bisonte, que podría pesar 900 kilos y medir cerca de 2 metros de altura, no parece tener ninguna intención de irse y embiste contra el insensato 'torero' sin capote, según recoge Exclusiva Digital



Mientras se puede escuchar a otro conductor que dice: "Oh Dios, no puedo mirar", cuando el bisonte va a arremeter contra el individuo por segunda vez, oyéndose otra voz que le ruega gritando: "¡Salga de allí!"



El clip es corto y no sabemos el final del duelo hombre y bisonte, que esperamos terminará bien para los dos