Sandra Barneda, enamorada hasta las trancas de Nagore Robles, le declara su amor

Tras finalizar el debate de 'Supervivientes' de la noche de los domingos, en el que podíamos ver cada semana la complicidad entre Sandra Barneda y su pareja Nagore Robles, y huérfanos de ver imágenes desde hace unas semanas en las redes sociales de la presentadora y la colaboradora de Telecinco, Barneda ha publicado una fotografía junto a su chica Nagore que va acompañada de una declaración de amor en toda regla.



Tras los rumores de boda que las llevan acompañando desde hace tiempo, según recoge Exclusiva Digital, la semana pasada Nagore contaba a la prensa que últimamente todo el mundo se casaba y que ella era de "pocas promesas", dando a entender de algún modo la idea de que pueda estar cercana la boda entre los dos rostros de Telecinco. Pero, a juzgar por la última publicación de la presentadora, parece que su relación como pareja está más que consolidada.

"Me cuentas compañera fiel que no solo El gato es mi compañero de fatigas, enfados, pasiones, alegrías, tropezones, caídas y subidas. Otro verano más atendiéndonos, señalando la misma dirección; reconociéndonos incluso con los ojos cerrados y la furia cercana del amor loco, inquieto, irracional... imposible de definir y atrapar", escribe Sandra como acompañamiento a una foto 'sin filtros'.



"A veces hay que cantarle al mundo una sonata distinta para que aprenda que en la diferencia reside el amor. #loveislove🌈¡Feliz agosto! Feliz Verano! Feliz y después ya me cuentas los ‘peros' 💥 #contigotodo #situpuedesyopuedo#verano2018☀️ #nofilters #amorsinfiltro".