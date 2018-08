Gisela, de 'OT', se apunta a la moda del desnudo en Instagram

Gisela, la cantante que fuera concursante de la ya lejana en el tiempo primera edición de 'Operación Triunfo', se ha apuntado a la moda del desnudo púdico en las redes sociales publicando una fotografía suya sin ropa en Instagram.



"Buenos días... despertar con el olor a tierra mojada... con nubes en el cielo, después de un poco de lluvia... creo que no hay nada que me guste más... que tengáis un muy feliz día", acompaña como texto a la imagen según recogen en Exclusiva Digital.



La imagen lleva miles de 'Me Gusta', por parte de los seguidores y fans de la cantante.