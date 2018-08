Johnny Depp acusa a su ex Amber Heard de "cagarse" en la cama tras una discusión

Las personas que siguen el día a día de los famosos de Hollywood, están al corriente de la nefasta relación que mantienen Jonny Deep y su ex mujer Amber Heard.



Ahora el actor ha acusado a su ex esposa, de la que lleva separado un año, de haber defecado intencionadamente en el lecho conyugal tras una acalorada discusión.



Parece ser que Heard tuvo ese cochino y escatológico comportamiento después de que la el protagonista de la saga 'Piratas del Caribe', llegara dos horas tarde a su fiesta de cumpleaños en abril de 2016, según informa The Mirror.



Las fuentes del mencionado medio inglés afirman que el ama de llaves de la pareja fue quien descubrió los excrementos en las sábanas y se lo hizo saber al protagonista al actor.



Según recoge Exclusiva Digital, Heard negó que hubiera sido ella y responsabilizó de los hechos a Boo, uno de sus perros. Tras las insólitas declaraciones, un representante de la actriz declaró: "Boo tiene serios problemas intestinales"



Depp se mantiene firme en su historia y, según un amigo del intérprete, posee "pruebas fotográficas" que apuntan a Heard, quien continúa negando los hechos y culpando a su mascota.



Pistol y Boo, las mascotas del ex matrimonio, se hicieron conocidos después de que la entonces pareja entrara con ellos en Australia en un jet privado sin someterlos a una cuarentena.



La ex esposa de Depp evitó entrar en la cárcel al declararse culpable de los cargos que le imputaban por esta entrada ilegal, debiendo pagar una multa 1.000 dolares USA. Además el ministro de Agricultura y viceprimer ministro, Barnaby Joyce, le exigió que los perros regresaran a los Estados Unidos.