La hija de Emma Thompson víctima de abusos en el Metro de Londres

Emma Thompson ha revelado que su Gaia Wise fue víctima de un ataque en el metro de Londres el año pasado.



La actriz se ha pronunciado se ha pronunciado ahora sobre la agresión que sufrió su hija en el transporte público. Emma, de 59 años, dijo que Gaia Wise, hija que comparte con su esposo Greg Wise, tenía solo 17 años cuando fue víctima del terrible incidente, que ocurrió en el Metro londinense el año pasado.



En una entrevista con la BBC Radio 4, la actriz reveló que su hija ahora tiene miedo a utilizar el transporte público: "Mi hija tuvo la experiencia de sentirse agredida en el metro y aún le genera mucho nerviosismo salir mucho tiempo después", explicó.

"Ella dijo que lo que más la molestó no fue el acto en sí, sino el hecho de que se sintió lo suficientemente intimidada como para no denunciarlo. Y creo que eso es lo que más sufrimos como mujeres, es nuestra vergüenza por no poder decir ‘¿Por qué estás haciendo eso?'"

La actriz ganadora del Oscar dijo que estaba frustrada por la idea de no poder ser atendida por justicia. "Estamos tan conmocionados y socavados por estas acciones que no podemos dar la vuelta y tomar la acción que queremos, lo cual es muy injusto", agregó.



Además, según recoge Exclusiva Digital, Emma instó a las mujeres que sean víctimas de ataques sexuales a ser menos "injustas" consigo mismas también, tanto si son capaces de defenderse o no.



"Sean compasivas con sus reacciones y luego piensen: ‘¿Ahora, la próxima vez podría hacerlo de otra manera como mujer?'", Sugirió.



La actriz es una ferviente defensora del movimiento #MeToo, y previamente etiquetó al magnate de las películas Harvey Weinstein como "depredador".